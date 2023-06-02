我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

民進黨涉性騷導演神隱 微縮藝術家批「獸行」

記者楊德宜／台北即時報導
蔡英文曾錄製打氣短片，稱「嗨，輝哥好久不見」。昨天下午該則文章已經連結失效，疑遭下架。(圖／取自PTT)
蔡英文曾錄製打氣短片，稱「嗨，輝哥好久不見」。昨天下午該則文章已經連結失效，疑遭下架。(圖／取自PTT)

台灣民進黨爆出性騷擾吃案風暴，遭指涉的導演「輝哥」至今神隱。國內外知名的微縮模型藝術家鄭鴻展，在臉書提及他這輩子很討厭的3個人，其中一人就是「輝哥」。鄭鴻展表示，「我們都老了，都應知檢點，今天你的獸行被人公諸於眾，我心裡只想送你幾個字，切莫得意忘形」。

導演「輝哥」昨遭網友肉搜出有民進黨黨證，2011年結婚時邀到蔡英文親自出席，並曾與多名民進黨要角在私人場合的合影，蔡英文總統並曾錄製短片喊他「輝哥」。他已關閉個人臉書，至今未現身。

鄭鴻展昨發文表示，這位「輝哥」是他的學弟，暱稱「小薛」。對方15歲時想考復興美工，他大方指導素描、水彩，助對方順利考取。「小薛」24歲時混得不是很好，他還介紹自己的客戶，讓「小薛」有拍片的機會，並幫忙安排工作。

鄭鴻展表示，之後兩人並不深交，2010年又有了接觸，某天在續攤時，「小薛儼然變成了我的學長，教訓了我起來，大談他的工作哲理，說他有多厲害認識了多少名人多屌之類的話語」。那晚有一句話讓他一輩子都不會忘記，「鴻展，要比誰賺的錢多，你不會比我多啦」。

鄭鴻展表示，那幾年他是一個喜歡工作，樂在工作的平面設計師而已，幾乎是以公司為家。不用知恩圖報沒關係，「小薛的那句話羞辱、傷痛了我，我黯然的流下了眼淚」。後來也沒聯繫了。

鄭鴻展說，他曾經是個有宗教信仰的人，選擇了放下、原諒這個人的言語，但其實根本忘不了。後來醒悟了宗教對人生的負面問題毫無幫助後，「我改觀了，討厭一個人就是討厭沒什麼不可說的，不然最後生病的是你。是的，我就是非常討厭這個人」。

鄭鴻展喊話，「這幾年在一些媒體報導上我看過你的作品，這些成就是你努力出來的，我恭喜你。即使這些影片站在創作的領域上你的東西並不出眾，不是我的胃口」。他並提及另一名兩人共同好友邱姓導演，「高中畢業後你把他當偶像，連說話、虧妹的方式和嘴臉都跟他一模一樣，說實在話我真的很作噁。你該學的是他的創作思想」。

導演 民進黨 蔡英文

上一則

「人選之人」編劇也爆遭前輩性騷擾：他問我大不大？

下一則

民進黨前黨工控蔡沐霖+1 不顧她人意願「十指緊扣」

延伸閱讀

民進黨性騷吃案 林飛帆坦承曾收報告 賴清德道歉難滅火

民進黨性騷吃案 林飛帆坦承曾收報告 賴清德道歉難滅火
涉性騷薛導中央拿標案地方審標案 民進黨「御用」導演

涉性騷薛導中央拿標案地方審標案 民進黨「御用」導演
光電涉弊公司與民進黨竹市黨部零距離？ 綠：抹黑

光電涉弊公司與民進黨竹市黨部零距離？ 綠：抹黑
新聞幕後／性平風暴賴清德轉身走 誤判情勢火燒身

新聞幕後／性平風暴賴清德轉身走 誤判情勢火燒身

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
作家林文月、連戰的表姊傳出過世。（本報資料照片）

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

2023-05-27 01:10
民進黨總統參選人賴清德。記者余承翰／攝影

最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」

2023-05-29 12:02

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…