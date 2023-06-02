民進黨涉性騷導演神隱 微縮藝術家批「獸行」

蔡英文曾錄製打氣短片，稱「嗨，輝哥好久不見」。昨天下午該則文章已經連結失效，疑遭下架。(圖／取自PTT)

台灣民進黨 爆出性騷擾吃案風暴，遭指涉的導演 「輝哥」至今神隱。國內外知名的微縮模型藝術家鄭鴻展，在臉書提及他這輩子很討厭的3個人，其中一人就是「輝哥」。鄭鴻展表示，「我們都老了，都應知檢點，今天你的獸行被人公諸於眾，我心裡只想送你幾個字，切莫得意忘形」。

導演「輝哥」昨遭網友肉搜出有民進黨黨證，2011年結婚時邀到蔡英文 親自出席，並曾與多名民進黨要角在私人場合的合影，蔡英文總統並曾錄製短片喊他「輝哥」。他已關閉個人臉書，至今未現身。

鄭鴻展昨發文表示，這位「輝哥」是他的學弟，暱稱「小薛」。對方15歲時想考復興美工，他大方指導素描、水彩，助對方順利考取。「小薛」24歲時混得不是很好，他還介紹自己的客戶，讓「小薛」有拍片的機會，並幫忙安排工作。

鄭鴻展表示，之後兩人並不深交，2010年又有了接觸，某天在續攤時，「小薛儼然變成了我的學長，教訓了我起來，大談他的工作哲理，說他有多厲害認識了多少名人多屌之類的話語」。那晚有一句話讓他一輩子都不會忘記，「鴻展，要比誰賺的錢多，你不會比我多啦」。

鄭鴻展表示，那幾年他是一個喜歡工作，樂在工作的平面設計師而已，幾乎是以公司為家。不用知恩圖報沒關係，「小薛的那句話羞辱、傷痛了我，我黯然的流下了眼淚」。後來也沒聯繫了。

鄭鴻展說，他曾經是個有宗教信仰的人，選擇了放下、原諒這個人的言語，但其實根本忘不了。後來醒悟了宗教對人生的負面問題毫無幫助後，「我改觀了，討厭一個人就是討厭沒什麼不可說的，不然最後生病的是你。是的，我就是非常討厭這個人」。

鄭鴻展喊話，「這幾年在一些媒體報導上我看過你的作品，這些成就是你努力出來的，我恭喜你。即使這些影片站在創作的領域上你的東西並不出眾，不是我的胃口」。他並提及另一名兩人共同好友邱姓導演，「高中畢業後你把他當偶像，連說話、虧妹的方式和嘴臉都跟他一模一樣，說實在話我真的很作噁。你該學的是他的創作思想」。