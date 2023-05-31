民進黨前女性黨工遭性騷 求助主管遭冷回「為何不跳車」

民進黨爆性騷事件未妥善處理，受害前黨工還原始末。(本報資料照片)

昨深夜有民進黨 前女性黨工在臉書指控，自己遭遇了性騷擾 事件，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒給予適當的協助。民進黨發出聲明表示，關於前婦女部同仁，於去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

該名女性前黨工表示，事件是發生在一個自己主責的專案，攝影團隊回程的路上，導演 趁著大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對她實施了性騷擾。導演將頭靠上她的肩，讓她靠著睡，當時自己嚇傻了，不知道該如何判斷當下的狀況，導演覺得她疲倦，出於關心嗎？自己竟下意識的，恐懼到將此合理化來安慰自己鎮定下來，「不是的，應該是我的錯覺」。

女性前黨工指出，爾後，在一個顛簸中自己藉故起身，尷尬地看著導演，他寒暄道，手又撫摸上自己後頸，在下巴肩頭與胸上游移、愛撫與按摩。後來自己低頭看手機試圖盡可能保持距離，但仍感受到導演熾熱的視線。

女性前黨工說，在逃無可逃之際，自己躲起來了，一進廁所立刻反鎖門，跪在邊上止不住乾嘔，還怕導演發現有什麼不對勁，拚命忍住不可發出異音。

女性前黨工表示，直到上捷運回家的路上，所有緊繃神經才慢慢鬆懈，於是顫抖地打給同事求救，並決定上報主管、當時的婦女部主任許嘉恬。

女性前黨工指出，許嘉恬不僅第一時間總在不是重點的地方，放大自己被性騷擾的細節要求做回憶陳述，還在聽完後，冷冷地反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」

女性前黨工說，自己好像不該感受難過、不該生氣、不該大驚小怪，因為它就是工作，所有被否定的情緒嘎然而止；儘管最後許補上說，黨內也能走程序，但也就草草收尾，也未立即讓自己停止負責此專案，於是只能失望地離開了會議室。

女性前黨工表示，第二次再與主管面談，由於情緒還在高度恐慌，同事陪同前往咖啡廳。許嘉恬試圖營造輕鬆的氛圍說，「有時候我忘了妳還太年輕，看到妳的工作幹勁總會想到我年輕的時候」，接著問及這次經驗，說了最為錯愕的一句話，「那你當下為什麼……不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」女性前黨工指出，當時真好想離開。

女性前黨工指出，真心不希望再出現和自己一樣的受害者，所以想著至少要告知媒創主任。許嘉恬後來卻告知，只要程序一啟動，或是告知媒創主任一人也好，大家都會知道她被性騷擾，名譽可能會造成受損，要考量到這些後果，以及有沒有辦法承受。

女性前黨工說，有關這件事一通主管的關切電話皆未收到，同事卻收到了一堆電話關切，被主任問有沒有和同事散佈謠言，就連可能需要的社工聯繫資訊，也都是傳給同事，讓同事轉傳給自己。選舉結束離開後，某次才得知，連那時的身心就診都可以由黨部支付，但這些資訊當時卻完全沒有得到。

女性前黨工表示，自己是帶著熱忱進來民進黨，卻是帶著傷和遺憾離開，失去了眼裡的那道光，直到現在仍在療癒，所以這次已選擇為自己勇敢，想再次相信這個世界，相信公平、相信正義，相信人與人能被理解，而不是「我忘了妳還太年輕」。

女性前黨工直言，這樣的人如今是黨中央的副秘書長，當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為自己的翁文方（台劇人選之人中角色），「那我就要成為我自己的翁文方」。