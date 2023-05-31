不懼團員缺席與中國壓力 紐西蘭2議員訪台撐民主

紐西蘭行動黨副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）（左）、國防事務發言人麥陶華（James McDowall）（右）31日接受中央社專訪，強調該黨不畏中國施壓、力挺台灣的立場。中央社

紐西蘭「行動黨」副黨魁范維爾登、國防事務發言人麥陶華訪台，強調該黨不畏中國施壓、力挺台灣的立場，「我們在國會與媒體上都曾公開稱台灣是個國家，這對我們不是問題。」

范維爾登（Brooke van Velden）、麥陶華（James McDowall）5月29日到6月1日訪台，兩人今天接受中央社專訪，暢談此次訪台感受，並期盼深化紐西蘭與台灣的合作。

范維爾登表示，這不僅是她首度訪台，也是首度造訪亞洲國家，行前她個人未受到中方壓力，可能因為中國知道她絕不會因此退縮。

不過，范維爾登坦言，這次訪團規劃已久，但上個月，原本要參加訪團的其他各黨派議員，突然都抽身不參加，「我無法替別人解釋原因，我只能說，我很自豪行動黨堅守了承諾。」

對於中國常以貿易當武器施壓，讓各國政要對支持民主人權噤聲，范維爾登認為，有時很難在言論自由與商業利益間找到平衡點，但整體來說，「人們不該因為害怕承受結果，就不敢談論棘手議題」，這對人類進程不是好事，因為言論自由是民主價值的核心。

麥陶華表示，對行動黨來說，言論自由很重要，因此從不擔心中國施壓，行動黨常公開談論台灣問題，並在媒體和國會提到台灣時以「國家」稱呼，對行動黨這完全不是問題，「中國政府可能會給我們奇怪的警告，叫我們切勿誤入歧途，我覺得聽來還滿幽默的。」

麥陶華的妻子是香港 裔紐西蘭人，他曾在國會以字正腔圓的廣東話宣讀就職誓詞，讓他在香港享有盛名。

麥陶華坦言，他對香港國安法通過後的人權與自由狀況感到憂心，「香港就是台灣最好的借鏡，證明中國所謂一國兩制是完全行不通的。」

談到訪台觀察，范維爾登表示，台灣讓她最印象深刻的是，面對與中國複雜關係下展現的「韌性」。麥陶華則說，他認為台灣目前對中國採取的嚇阻措施是有效的，因此走在街上感覺很平靜，氣氛不像國際媒體形容的劍拔弩張。

麥陶華近日主張紐西蘭應將國防支出提升到GDP佔比2%，他表示，澳洲 非常積極投入國防支出，紐西蘭也該盡全力，畢竟中國不斷在南太平洋增加存在感已非秘密，紐西蘭和許多太平洋島國有夥伴關係，「我們很難對這種局面坐視不理」。

至於台紐軍事合作，麥陶華認為應透過澳洲、日本、韓國、美國等其他理念相近國家共同進行，若台紐直接聯合軍演，可能對台灣的傷害多於幫助，只會引起不必要的挑釁。

紐西蘭國會今年3月29日首度成立「國會跨黨派台灣友誼小組」，行動黨（ACT New Zealand）黨魁西蒙（David Seymour）與范維爾登、麥陶華都是成員。

紐西蘭媒體The Post日前報導，紐國國會友台小組的工黨、國家黨、綠黨成員皆以時機不對、選舉將至為由，不參加此次訪台行程；國家黨外交事務發言人布朗李（Gerry Brownlee）表示，該黨不認為訪台是好主意，紐西蘭承認一中政策 ，不想捲入台灣與中國間的外交紛爭。

駐紐西蘭代表歐江安接受The Post採訪時強調，跨黨派訪團並非取消或延期，將等選後在2024年另尋適當時機訪台，台灣歡迎所有想要來訪的賓客，「你可以跟中國來往，但同時當台灣的朋友。」