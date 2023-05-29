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爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

聯合新聞網／ 即時報導
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

小學生的作業題目經常難倒爸媽，近日一名男網友就分享一道小學數學題目，題目上畫了5個奇怪圖案，要求小朋友畫出第6個，小朋友不解地拿這道題詢問原PO，他卻也被當場問倒，只好發文求助網友，未料強者出現「只畫1條線」就破解這道難題。

原PO在「爆廢公社」分享國小數學作業，其中一題「動動腦」題目讓他看了百思不得其解，便想求助廣大網友。題目只見一張圖片畫上「M、愛心、8、V、吊燈」等奇怪的圖案，圖片要求小朋友找出規律，並畫出第6個圖案是什麼？這題不光是小朋友看不懂，就連原PO也被難倒了。

許多網友看了也都一個頭兩個大，直呼「天啊！我的頭好痛」、「想不到現在國小都在教密碼學了」、「這也太難了吧！」最後有位強者出現解惑，他透露只要利用「鏡面反射」的原理就能夠看到答案現身，因此只要在5個奇怪圖案中間各自畫上1條鉛垂線，就會看出這幾個奇怪符號代表「1、2、3、4、5」對稱圖，所以第6個圖案就會呈現「6與6的鏡射」圖像。

強者一言道破解題關鍵後，許多家長紛紛頓悟，忍不住直呼「理解後是很棒的題目！」、「出這題是想培養親子關係嗎？想不出來可能會一起咒罵出題目的人」。

想出答案了嗎？只要用1條線，就可看出5個詭異圖案分別是「1、2、3、4、5」，因...
想出答案了嗎？只要用1條線，就可看出5個詭異圖案分別是「1、2、3、4、5」，因此第6圖案就是「6與6的鏡射」。圖／取自爆廢公社

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