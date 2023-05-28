黃仁勳台大演講完 就創股票交流群？ 警：假的

詐騙集團打著黃仁勳的名號招搖撞騙。圖／取自臉書

Nvidia執行長黃仁勳備受各界矚目，就連詐騙集團 也趕熱潮刊登「黃仁勳股票交流群」廣告行騙。台灣刑事局提醒民眾勿入詐騙陷阱。

「大家好我是黃仁勳，是Nvidia(輝達)創辦人、執行長，同時也是我們台南的国仔。近期因為Nvidia第二季業績預告讓AI產業在股市大漲，謝金河先生還稱讚我是超級巨星，光芒蓋過馬斯克。對此我感到由衷的高興，作為一個台灣人我很自豪。近期我回台受到非常多的稱讚，為感謝大家長期以來的支持，現在我聯合許多財經專家組建了一個股票交流群（免費加入）；每天我們都會分享股市技巧和資訊，以及必漲股。希望幫助想學好股票的有緣人，助大家走上股市直線獲利大道！」

這段看起來有點奇怪的文章，昨起就在臉書 廣為散布。媒體人黃揚明發文表示「詐騙集團真的很follow時事...」。

對此，台警政署刑事局今天告訴中央社，統計今年4月網路詐欺案共發生575件、財損新台幣3億2000萬元（約1036萬美元）。

其中，案件發生數以假網拍、294件最多，投資 詐欺、135件次之，後者雖占總件數的23%，但財損卻高達2億8000萬元、占總財損88%。

另外，去年有關假投資案件數高達6600件，占所有詐騙案件數約2成，且較2022年增加近35%。

刑事局指出，由於網路普及，詐騙集團利用網路容易操作且快速傳播的特性，喜愛假冒企業、知名人士、權威專家，甚至盜用帥哥、美女照片，利用臉書等社群平台的一頁式廣告方式，標榜「保證獲利、高報酬、穩賺不賠」等話術吸引民眾點擊連結。

同時，再進一步誘騙民眾另外加入LINE投資群組，要求點擊連結、填輸個資和下載App，藉由指示民眾操作買賣股票、期貨、外匯及虛擬貨幣等投資標的，待其投入大筆金錢後，再假稱各種理由收費或延遲出金，成功騙取金錢。

刑事局提到，除假冒名人投資一頁式廣告外，還常見假網拍一頁式廣告，這類販售商品網站特性為網頁上無公司地址、客服電話，僅留電子信箱或加LINE私下交易，常以「限時特價搶購、倒數計時」等銷售方式吸引民眾，且都是正評留言、無負評，網頁也常夾雜簡體字且設計粗糙。呼籲民眾要特別謹慎、勿入網路投資廣告陷阱。

針對臉書賣場詐欺頻傳，刑事局表示，網路購物應慎選知名、提供第三方支付的拍賣平台，消費權益才能獲得保障，若民眾遇有貨到付款的商品和網購商品不符時，應儘速向貨運業者反映，並撥打包裏上託運人電話辦理退貨。

若包裏上無託運人資料，刑事局說，可先詢問貨運業者，告知要辦理退貨，有任何詐騙問題可撥打165反詐騙諮詢專線詢問。

刑事局提醒，詐騙集團佯稱財經專家、假冒投資名嘴成立臉書社團、LINE群組招攬入群伎倆時有所聞，請民眾一定要提高警覺，若名人身分經過臉書認證，其帳號旁邊會有藍色的打勾圖示，可利用此機制辨識帳號真偽。

為幫助民眾快速識別詐騙資訊，刑事局指出，「165防騙宣導」官方LINE帳號（@tw165）及165全民防騙網都已開通查詢功能，只要輸入LINE ID，就能立即收到所輸入資訊是否曾被通報詐騙的判別結果。

除加強相關查緝和宣導外，刑事局表示，165全民防騙官網已增設「檢舉詐騙廣告」管道，並提供臉書、Google關鍵字、Google內嵌及YouTube等4種詐騙廣告類別，提供民眾上網填表檢舉詐騙廣告，警方收到表單後會盡快調查，若屬實者會通報平台業者下架。