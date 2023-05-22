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美國務院首率科研官員訪台 鎖定半導體、醫療供應鏈

中央社台北22日電
台美科學與技術合作對話（STC-D）會議22日登場，台國科會政務副主任委員陳儀莊（左一）、外交部政務次長李淳（左二）、國科會主任委員吳政忠（中）、美國代理副助理國務卿杜諾文（Jason Donovan，右二），以及美國在台協會代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth，右一）合影。（國科會提供/中央社）
台美科學與技術合作對話（STC-D）會議22日登場，台國科會政務副主任委員陳儀莊（左一）、外交部政務次長李淳（左二）、國科會主任委員吳政忠（中）、美國代理副助理國務卿杜諾文（Jason Donovan，右二），以及美國在台協會代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth，右一）合影。（國科會提供/中央社）

首屆台美科技合作對話（STC-D）會議22日在台北登場，台國科會主委吳政忠、美國代理副助理國務卿杜諾文（Jason Donovan），分率兩國跨部會代表與會，並鎖定半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性等5大主題。

國科會22日發布新聞稿指出，台美科技合作對話（Science and Technology Cooperation Dialogue，STC-D），是雙方自2020年12月簽署台美科技合作協定（STA）以來，首度針對科技議題所架構的高層次政策對話平台。

國科會表示，雙方在2021年11月下旬第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中確認並共同宣布，將在台灣舉辦第1屆台美科技合作（STC）會議；首場AI主題研討會已於今年5月18日登場，大氣環境、癌症、腦科學、智慧醫療、半導體與資安等6大主題研討會，將陸續展開。

國科會指出，這次是美國國務院首次率領相關科研官員組團來台，對於深化台美雙方的科研合作，具重大意義，也顯示雙方合作邁向新里程碑。

此次美方官方訪團除國務院外，包括國家科學基金會（NSF）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）、國家衛生研究院癌症研究中心（NIH/NCI），及國家標準暨技術研究院（NIST）官員；同時，也有上述單位的科學家和相關領域專家參與對話會議。

台灣代表團則包括國科會、經濟部、衛福部、交通部、外交部及中研院。

國科會表示，22日舉行的對話會議，擇定雙方共同關注的5大議題，包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、研究誠信及多元包容。

對話會議由吳政忠和AIT代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）上台致詞，隨後駐美代表蕭美琴，和美國國務院代理助理國務卿利特爾約翰（Jennifer Littlejohn），以視訊方式致詞。

接著，國科會科技政策辦公室執行秘書沈弘俊、杜諾文，分別就台、美有關科學、技術和創新的政策重點進行專題演講。

國科會指出，美國官方訪團此次到台灣，除參與對話會議外，5月23日也將前往新竹，參訪包括工業技術研究院（ITRI）、國家高速網路與計算中心（NCHC）和新竹生醫園區等科研機構。

國務院 癌症 供應鏈

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