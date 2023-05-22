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台5億高中生案 配偶已有「女友」？ 律師解析遺產繼承

記者黃寅／台中即時報導
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)

台中市賴姓高中生獲「祖父（生父）」過給5億台幣(約1630萬美元)不動產，日前和夏男登記結婚，2小時後墜樓死亡。據了解，夏男是在從事代書的父親公司擔任助理，其父又經手賴姓高中生祖父過繼土地事宜，且價值5億台幣的30筆房地權狀仍由其保管中，使全案疑點重重。

據夏父身邊友人說，平日友人間曾說，和賴姓高中生登記同婚的是夏代書的次子，事實上已有女朋友，對於為何突然與賴姓高中生登記同婚，令人不解。不過，此一消息是否為真，因夏父已說過司法偵查期間不對外發言，因此尚無從證實。

不過，據律師洪家駿分析，因為賴姓高中生已死亡，他和夏男即使為假結婚，因賴已死亡，缺少他的說法，已很難推翻。除非賴母提起婚姻無效訴訟，並找到當時陪同登記的兩位證人，找出足以證明婚姻為假的證據，否則，若是兩位證人都聲稱當時賴、夏兩人的確是在合意下登記，婚姻即存在，加上賴母目前無中華民國或中國大陸人民身分，夏男成為唯一的遺產繼承人，且即使目前仍在訴訟中，仍可辦理繼承登記。

洪家駿說，因為賴母原先已放棄中國大陸國籍，後又因亂倫案撤銷依親居留許可，因此已屬無身分之人，即使最終能證明她仍屬中國大陸人民，依兩岸人民關係條例規定，也僅能獲得兩百萬元遺產。

法醫高大成今在臉書提出，若無國籍的母親遭驅逐出境？那案件後續發展為何？洪家駿說，的確有可能，因為賴母原先的依親原因已經消失，且原先被撤銷後就已不許可再申請，有可能被驅逐，那爭產官司亦將更為困難。

洪家駿認為，賴母目前可能利用人民關係條例第67條「其經許可長期居留者，得繼承以不動產為標的之遺產」這一規定爭回遺產，但如何認定她是經許可長期居留，則是一個問題。

又若司法偵辦，查出夏男確有犯罪之實，無法繼承賴姓高中生的遺產，而賴母又無法取得可分配遺產身分，那這30筆房地產亦將沒入，收歸國庫。

依親 中華民國 房地產

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