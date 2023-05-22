台大生歧視當政見被送性平會 最重懲處恐遭退學

台大經濟系學生會選舉政見歧視爭議，引起社會譁然。圖中人物非新聞當事人。(記者許正宏／攝影)

台灣大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組人選提出多項涉及性別、族群歧視政見，引發各界議論。台大經濟系昨(21日)第一時間已通報台大性平會，後續將根據調查結果，依照學生獎懲辦法辦理。而根據台大獎懲辦法，若性平會調查屬實，懲處情節最輕為申誡，最重為勒令退學。

經本報系聯合報查閱台大性平事件處理流程，相關單位收件後，三日內要移送性平會，並於20日內完成受理與否審議，若受理，性平會將組成調查小組，並於2個月內完成調查，必要時得延長調查2次，每次不得逾1個月。調查小組完成調查報告後，須經性平會審議通過。

結束調查後，性平會應向學校提出處理建議及調查報告，並移送其他權責機關（學生獎懲委員會、教師評議委員會、職工評議委員會、其他權責機關處置）議處，相關單位在接獲處理建議及調查報告後2個月內完成審議，並將審議結果以書面通知當事人。

台大性平事件處理流程。(記者趙宥寧／翻攝)

根據台大學生個人獎懲辦法規定，若經性騷擾 、性霸凌，經校方性別平等教育 委員會或性騷擾防治委員會查證屬實並移送懲處，懲處情節最輕為申誡，最重為勒令退學。

台大經濟系兩名男學生日前參加系上學生會選舉，但該組經濟系正副會長候選人羅列16條政見內容，內容包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業單身進行結紮手術 」、「迎新宿營男女混宿」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」。隨即遭同校學生撻伐，批評素質太低。

即便二名學生已於校內臉書社團致歉，並表示原先對特定族群無惡意，也沒有任何私人仇恨，但仍未能停止風波延燒。

台大經濟系昨天也在官網發表聲明，聲明指出，政見多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，系上第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，系上亦將啟動輔導機制。

經濟系強調，經濟系堅持人權及性別平等，維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值。教育目的是幫助學生成為「完整」的人，自由是完整的一部分，但不是全部。

經濟系指出，學生自治是學生參與公共討論的重要場域，後續將持續教育及輔導，協助學生建立平等與相互尊重的公共討論空間

台大校方昨也表示，各級學生自治選舉都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，但言論自由如傷及社會多元族群非學校樂見。