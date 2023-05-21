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譚德塞被台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

中央社日內瓦21日專電
駐瑞士代表黃偉峰（右二）向譚德塞（中）致意，並給予台灣文宣小物，譚德塞也欣然接下並與之合照。（中央社）
駐瑞士代表黃偉峰（右二）向譚德塞（中）致意，並給予台灣文宣小物，譚德塞也欣然接下並與之合照。（中央社）

第76屆世界衛生大會今天舉辦傳統「為健康而走」遊行。WHO秘書長譚德塞被台灣民眾包圍，親切與台灣人合影、對話，但也表示台灣能否參與WHO要由會員國決定。

第76屆世界衛生大會（WHA）今天下午將在日內瓦開議，世界衛生組織（WHO）上午在總部前舉辦傳統WHO「為健康而走」（Walk the Talk）大遊行，來自全球各地的參與者、民眾一起健行，為大會拉開序幕。

隊伍在大會帶動跳熱身後從三角椅廣場開始前進，台灣隊伍落在後方，然而卻剛好遇上了較晚出發的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

一開始，中央社記者向譚德塞提問「台灣是否應該參與WHO」，譚德塞起初只笑而不語。

第76屆世界衛生大會舉辦傳統「為健康而走」遊行。WHO秘書長譚德塞（右三）被台灣...
第76屆世界衛生大會舉辦傳統「為健康而走」遊行。WHO秘書長譚德塞（右三）被台灣民眾包圍，與台灣人合照。（中央社）

但對於台灣參與者的包圍，譚德塞顯得頗為友善，尤其當有台灣人絆倒在地時，他第一時間伸手將人扶起，並主動搭肩安慰。參與者也順勢要求合照，譚德塞也非常樂意在台灣人簇擁下大合照。

或許禁不住大群台灣人的口號呼籲與包圍，加上不斷上前友善致意、對話或要求合影，譚德塞終於開金口，回覆台灣民眾的提問。

新北市議員陳乃瑜手拿傳單，走在譚德塞身邊對話提問。譚德塞表示，「我們有194個會員國，若他們投贊成票，那是他們的責任」。

陳乃瑜回覆，「台灣也是人類的一份子」，譚德塞繼續表示，「所以會員國應該要投贊成票，這是由會員國決定，你們要得到足夠的票數」。

對於議員詢問他本人是否支持台灣加入，譚德塞跳針說，「您可能聽過，應該由會員國投票，所以你們應該和會員國對話，讓他們投下贊成」。

新北市議員陳乃瑜（右二）手拿傳單，走在譚德塞（右一）身邊對話提問台灣應加入WHO...
新北市議員陳乃瑜（右二）手拿傳單，走在譚德塞（右一）身邊對話提問台灣應加入WHO。譚德塞表示，WHO有194個會員國，決定權在他們。立委陳瑩（左一）在一旁聆聽。（中央社）

行經一段路後，醫師史書華也與譚德塞致意，表達台灣人不該被排除，並說道台灣是第一個發現Covid-19冠狀病毒疾病的國家，對此譚德塞重申，須由會員國決定，「你應該去找他們」。

中央社再度提問，秘書長是有權邀請台灣以觀察員身分參與WHA，對此譚德塞再次笑而不答。

2009年至2016年期間，時任世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）曾邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

駐瑞士代表黃偉峰趨前向譚德塞致意，並給予台灣文宣小物，譚德塞也欣然接下並合照。黃偉峰告訴中央社，台灣有世界最好的醫療體系，可對世界衛生做出非常好的貢獻，「全民均健」沒有台灣，非常可惜。

把台灣黑熊送給譚德塞為禮物的陳乃瑜告訴記者，她請對方支持台灣加入，並強調人權不能用投票表決，「但譚德塞就一直跳針，不過至少態度已經開始有點軟化，現場許多台灣參與者不斷向他呼籲，態度跟過去的強硬已經有點不同了」。

台灣佇遮計畫等民團也在現場發送文宣，藉機與各國參與者對話，介紹台灣處境。台灣團體在現場喊口號時，也引來許多國際友人拍照支持。

來自埃及、納米比亞、法國、衣索比亞等國不願具名參與者都在交談中向中央社表示完全支持台灣。熟悉台灣公衛體系的衣索比亞參與者表示，「台灣參與世衛也是我的夢想，希望有天我們都能達成願望」。

向台灣隊伍鼓掌的漢斯（Hans）和凱特（Kate）則說，台灣絕對有權利參與WHO，「每個國家都應該參與WHO，而且台灣是很有趣的國家，擁有很棒的公衛政策，就如Covid疫情期間所見」。他們表示，若要一中政策也是要根據台灣人民的自由意志，「而我可以理解台灣人為何不願意加入中國」。

譚德塞 WHO WHA

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