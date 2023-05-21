台大學生會選舉政見涉歧視 范雲慚愧：沒盡到老師責任

學生會候選人政見涉及多項歧視爭議，台大經濟系今天將學生送交性平會。(記者許正宏／攝影)

台大經濟系學生會公布112學年正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見涉及歧視 ，民進黨立委范雲今天表示，作為台大的老師，看到這篇政見內容非常訝異與難過，自己覺得相當慚愧，因為她沒有盡到老師的責任。

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台大經濟系今天強調，系上維護言論自由亦堅持人權和性別平等，有鑒於學生政見多點有違反人權價值、性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平會，後續將根據調查結果，依照學生獎懲辦法辦理。

范雲今天在臉書 發文指出，這一篇台大經濟系學生的競選政見，這兩天在她的臉書同溫層迅速燃燒，引發高度討論，看到這篇政見的內容，自己覺得非常訝異，同時也非常難過。

范雲還說，作為台大的老師，看到台大學生這樣直接了當地寫出性別、族群、性傾向、性別認為、容貌、身體、肥胖等歧視，讓她覺得相當慚愧，因為自己沒有盡到老師的責任。

范雲強調，這樣公然且多重的歧視，即使當事學生事後以「玩笑話尺寸拿捏不恰當」為理由，自己仍然無法接受，學生的殘酷是老師們的責任，她認為台灣目前的教育體系出了嚴重的問題。

范雲指出，從台中一中的「烯環鈉」事件，到台大言論自由月的歧視性布條，再到校園中、Dcard上隨處可見的厭女言論、蕩婦羞辱，以及課堂上侃侃而談的台女不意外、女權自助餐，台灣的性別平等教育、人權教育都需要徹底檢討。

范雲表示，因為保守勢力進入國小與國中，性別平等教育一度被改成守貞教育，而各個大學在少子化的招生壓力之下，更是大砍性別議題通識課程，「我不相信台灣社會養大的年輕世代是仇恨世代，我認為這是教育體系的集體責任」。

范雲說，她會督促教育部 認真檢討性別平等與人權教育的落實，同時還會要求行政院人權處儘速提出「反歧視法」。