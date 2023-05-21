我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些意想不到的因素 造成美國違約「大限日」往前移

27年前被丟火車站 美國女孩回杭州尋親：不怪父母

台大學生會選舉政見涉歧視 范雲慚愧：沒盡到老師責任

記者林銘翰／台北即時報導
學生會候選人政見涉及多項歧視爭議，台大經濟系今天將學生送交性平會。(記者許正宏／攝影)
學生會候選人政見涉及多項歧視爭議，台大經濟系今天將學生送交性平會。(記者許正宏／攝影)

台大經濟系學生會公布112學年正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見涉及歧視，民進黨立委范雲今天表示，作為台大的老師，看到這篇政見內容非常訝異與難過，自己覺得相當慚愧，因為她沒有盡到老師的責任。

➤➤➤拿性器官、歧視當政見 台大經濟系學生會候選人道歉

台大經濟系今天強調，系上維護言論自由亦堅持人權和性別平等，有鑒於學生政見多點有違反人權價值、性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平會，後續將根據調查結果，依照學生獎懲辦法辦理。

范雲今天在臉書發文指出，這一篇台大經濟系學生的競選政見，這兩天在她的臉書同溫層迅速燃燒，引發高度討論，看到這篇政見的內容，自己覺得非常訝異，同時也非常難過。

范雲還說，作為台大的老師，看到台大學生這樣直接了當地寫出性別、族群、性傾向、性別認為、容貌、身體、肥胖等歧視，讓她覺得相當慚愧，因為自己沒有盡到老師的責任。

范雲強調，這樣公然且多重的歧視，即使當事學生事後以「玩笑話尺寸拿捏不恰當」為理由，自己仍然無法接受，學生的殘酷是老師們的責任，她認為台灣目前的教育體系出了嚴重的問題。

范雲指出，從台中一中的「烯環鈉」事件，到台大言論自由月的歧視性布條，再到校園中、Dcard上隨處可見的厭女言論、蕩婦羞辱，以及課堂上侃侃而談的台女不意外、女權自助餐，台灣的性別平等教育、人權教育都需要徹底檢討。

范雲表示，因為保守勢力進入國小與國中，性別平等教育一度被改成守貞教育，而各個大學在少子化的招生壓力之下，更是大砍性別議題通識課程，「我不相信台灣社會養大的年輕世代是仇恨世代，我認為這是教育體系的集體責任」。

范雲說，她會督促教育部認真檢討性別平等與人權教育的落實，同時還會要求行政院人權處儘速提出「反歧視法」。

教育部 歧視 臉書

上一則

高大成到5億男墜樓現場「辦案」 檢方：勿臆測犯罪情節

下一則

5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

延伸閱讀

拿性器官、歧視當政見 台大經濟系學生會候選人道歉

拿性器官、歧視當政見 台大經濟系學生會候選人道歉
「處女強制參加舞會、平胸必修國防課」 台大學生選舉政見引譁然

「處女強制參加舞會、平胸必修國防課」 台大學生選舉政見引譁然
同性婚姻權益再加一 立院三讀開放同志家庭收養小孩

同性婚姻權益再加一 立院三讀開放同志家庭收養小孩
台同性婚姻權益再+1 立法院三讀開放同志家庭收養小孩

台同性婚姻權益再+1 立法院三讀開放同志家庭收養小孩

熱門新聞

賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23

超人氣

更多 >
天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽
范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句
亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣