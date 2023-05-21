我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

27年前被丟火車站 美國女孩回杭州尋親：不怪父母

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

高大成到5億男墜樓現場「辦案」 檢方：勿臆測犯罪情節

記者陳宏睿／台中即時報導
台中地檢署偵辦賴姓高中生墜樓案，賴因身擁大筆房產，引發外界關注。(本報系資料照)
台中地檢署偵辦賴姓高中生墜樓案，賴因身擁大筆房產，引發外界關注。(本報系資料照)

台中市賴姓高中生墜樓案，因擁有市價5億元房產，死者才和夏姓男子結婚，家屬質疑遭謀財害命；法醫高大成今受家屬委託前往墜樓現場、台中殯儀館，高判斷賴有可能被下藥後在低樓層丟下，台中地檢署特別呼籲相關人士，勿只憑主觀臆測推論犯罪情節，給予司法純淨辦案空間。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案是本月5日接獲警方報驗，同日相驗訊問相關人等，檢察官訊問夏男後認有犯罪嫌疑，以30萬元(新台幣，約9800美元)交保，9日解剖死者遺體複驗。

詹常輝說，目前解剖檢體報告尚未出爐，遺體發還家屬，家屬在訴訟程序外的言論、作為，地檢署給予尊重。

詹常輝強調，檢察官為法定公益代表人，刑事案件偵辦需以法律為依歸、證據為憑據，相關訴訟程序外意見固可為檢察官辦案參考，但認定犯罪事實事證，包含供述或相關鑑定作為，仍均經由嚴謹法定證明程序。

此案偵辦期間，檢察官已指揮司法警察進行相關偵查作為，以釐清事實真相，呼籲相關人士請勿僅憑「主觀臆測」推論相關犯罪情節，給予司法純淨辦案空間。

賴姓18歲男子死亡後，檢方正調查辦中，家屬在屍體發還後，私下請高大成查看外觀。高大成今先去賴墜樓的旱溪東路一棟大樓實地勘查，再轉往市立殯儀館查看屍體。

高大成事後說，死者沒有熊貓眼、沒有顱內出血，腹部也無出血、瘀青，僅右手骨折，不像10樓墜落傷勢，加上墜落地點草皮光禿，是否有遭人下藥、從低樓層丟下的可能性，建議檢警採證釐清。

檢察官 警察

上一則

5億高中生母遺產受限？律師：通姦生子 已被註銷國籍

延伸閱讀

5億高中生案 高大成驗屍：不像高樓墜落 恐有特殊毒藥物

5億高中生案 高大成驗屍：不像高樓墜落 恐有特殊毒藥物
台5億高中生墜樓死亡案 死者家屬找法醫高大成出馬驗屍

台5億高中生墜樓死亡案 死者家屬找法醫高大成出馬驗屍
5億高中生墜樓亡 原中配母身分已遭註銷 繼承恐再波折

5億高中生墜樓亡 原中配母身分已遭註銷 繼承恐再波折
5億身家高中生墜樓 中國籍母親無台身分 恐只能繼承200萬

5億身家高中生墜樓 中國籍母親無台身分 恐只能繼承200萬

熱門新聞

賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23

超人氣

更多 >
天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾
范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句
亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危
染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣