高大成到5億男墜樓現場「辦案」 檢方：勿臆測犯罪情節

台中地檢署偵辦賴姓高中生墜樓案，賴因身擁大筆房產，引發外界關注。(本報系資料照)

台中市賴姓高中生墜樓案，因擁有市價5億元房產，死者才和夏姓男子結婚，家屬質疑遭謀財害命；法醫高大成今受家屬委託前往墜樓現場、台中殯儀館，高判斷賴有可能被下藥後在低樓層丟下，台中地檢署特別呼籲相關人士，勿只憑主觀臆測推論犯罪情節，給予司法純淨辦案空間。

台中地檢署襄閱主任檢察官 詹常輝說，此案是本月5日接獲警方報驗，同日相驗訊問相關人等，檢察官訊問夏男後認有犯罪嫌疑，以30萬元(新台幣，約9800美元)交保，9日解剖死者遺體複驗。

詹常輝說，目前解剖檢體報告尚未出爐，遺體發還家屬，家屬在訴訟程序外的言論、作為，地檢署給予尊重。

詹常輝強調，檢察官為法定公益代表人，刑事案件偵辦需以法律為依歸、證據為憑據，相關訴訟程序外意見固可為檢察官辦案參考，但認定犯罪事實事證，包含供述或相關鑑定作為，仍均經由嚴謹法定證明程序。

此案偵辦期間，檢察官已指揮司法警察 進行相關偵查作為，以釐清事實真相，呼籲相關人士請勿僅憑「主觀臆測」推論相關犯罪情節，給予司法純淨辦案空間。

賴姓18歲男子死亡後，檢方正調查辦中，家屬在屍體發還後，私下請高大成查看外觀。高大成今先去賴墜樓的旱溪東路一棟大樓實地勘查，再轉往市立殯儀館查看屍體。

高大成事後說，死者沒有熊貓眼、沒有顱內出血，腹部也無出血、瘀青，僅右手骨折，不像10樓墜落傷勢，加上墜落地點草皮光禿，是否有遭人下藥、從低樓層丟下的可能性，建議檢警採證釐清。