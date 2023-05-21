5億高中生案 高大成驗屍：不像高樓墜落 恐有特殊毒藥物

法醫高大成說，死者賴姓高三生沒有顱內出血，僅右手肘處生前骨折，且落下的拋物線未撞擊大門2公尺寬的大門框，不像是高樓層墜落。(記者黃寅／攝影)

台中市賴姓高三生繼承5億(新台幣，約1615萬美元)不動產，日前和夏男登記結婚，但在2小時後墜樓亡，全案疑點重重，家屬今請法醫高大成協助調查死因。高大成查看賴的屍體後說，賴沒有顱內出血，僅右手肘處生前骨折，且落下的拋物線未撞擊大門2公尺寬的大門框，不像是高樓層墜落，應是低樓層，有他殺嫌疑。

法醫高大成說，死者賴姓高三生落下的拋物線未撞擊大門2公尺寬的大門框，不像是高樓層墜落。(記者黃寅／攝影)

賴姓高三生死亡後，已經台中地檢署法醫驗屍，結果尚未出來，但家屬為求謹慎，仍在屍體已發還後，私下委請高大成查看外觀。高大成今先去了賴姓高三生墜樓的旱溪東路一棟大樓下實地勘查，接著再轉往市立殯儀館查看屍體。

高大成驗屍後說，死者沒有熊貓眼，看得出來沒有顱內出血，腹部亦無出血、瘀青，不像10樓下來會造成胸腹、脊椎或是手腳骨折，只有在右手臂的關節 處有骨折，外觀可見裡面有出血，可能是生前骨折。

他說，10樓下來要只有右手關節處骨折，「沒有看過，沒有運氣那麼好！」甚至頭顱也沒有外傷，而墜落處他躺不到10分鐘，草就枯萎了，是不是身上有毒物的東西？可能要查一下，就像南投曾發現命案是用「葡萄催芽劑」雖未列入毒物，但也會致命，最怕的就是這種不知道但會致命的「特殊毒藥物」。

高大成說，死者背後有兩條線、約1.5公分寬的擦傷，可能被東西刮到。另據住戶說，從9樓看不到地下的草叢，所以依拋物線原裡，要落在草叢上是不可能的，所以很怪。他研判，是低樓層墜落，要請檢察官 逐層查看看梯間和陽台有沒有嫌犯夏姓男子的指紋，有的話才是死者墜樓的地方。

法醫高大成說，死者賴姓高三生背後有兩條線、約1.5公分寬的擦傷，可能被東西刮到。(記者黃寅／攝影)

至於死者是否飲酒，高大成說「聞到一點點」，但據了解解剖時胃裡有啤酒水，而死者雖登記同姓結婚，但肛門未特別擴大。他說，在他看來，有他殺可能，但必須偵查找出證據。

家屬委任律師許哲維說，死因並不單純，合理懷疑有高度的他殺嫌疑，相信有更多人來蒐集證據，對案情會有更多幫助，而夏姓男子至今未與家屬接觸，也未前往上香。

賴母昨在等屍體解冰交由高大成查看時，哭聲一路傳出冷凍庫外。截至驗完屍，她都一路哭喊「我好好一個兒子卻被害死啦！」她19日在民代和律師陪同下開記者會哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，2人登記結婚，2小時後從夏男住處墜樓，她無法接受這件事。

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