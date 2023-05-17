星宇延誤的「唯一受益者」 她哭喊：感謝讓我看清渣男

星宇航空先前班機延誤，導致300多名旅客受困成田機場，不過卻有一名女網友因此抓到男友出軌。（本報資料照片）

星宇航空先前班機在日本 延誤，讓300多名旅客受困在東京成田機場 ，引發許多網友不滿。不過日前卻有一名女網友向星宇航空道謝，指出「謝謝星宇航空讓我知道，我被一個渣男耽誤了整整六年」，網友看完笑稱「妳絕對是星宇出包事件中唯一的受益者」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友已經交往五、六年了，最近兩人在討論結婚事宜，不過在交往期間，男方有兩次出軌經驗，只是他每次都會表現得很誠懇，因此原PO就心軟原諒，雙方家庭也開始著手規劃結婚流程。

不過就在這時，突然男方告知「有一個大訂單要處理，準備跟同事5月2日到5月6日去台中出差，下午會搭高鐵回來，當天會見妳家人，一起討論結婚的事情」，當下原PO雖埋怨男友得在要見家人前夕出差，但還是選擇體諒。

沒想到5月6日當晚男友完全失聯，已經超過原定要跟女方家人吃飯的時間，連男友媽媽也傳訊息問原PO「我兒子去哪裡了？」讓她無奈之際，只能先把餐廳取消，並積極聯絡男友。

直到隔天下午，男友才回訊息說已經到家了，原PO指出「男友整個看起來超疲倦，而我非常生氣，我問他到底去了哪裡，他也說不上來，因為他有出軌前科，所以我就直接搶他手機 來看，原來相簿裡全部都是不知道跟哪個女人，在日本拍的照片」。

原PO男友事後坦承，小三是公司的工讀生，他一個月給幾萬元包養那個女生，這幾天是去東京玩，說談生意是騙人的，剛好搭乘星宇航空誤點，在飛機上沒訊號，網卡又過期了，所以才會失聯。文末，原PO表示「謝謝星宇航空讓我知道，我被一個渣男耽誤整整六年」。

文章曝光後，引發網友熱議「妳絕對是星宇出包事件中唯一的受益者」、「這男的真的很扯，劈腿到這地步也是很誇張」、「劈腿只有0次跟100次的區別，會劈就是會一直劈，不過這個渣也太扯了，以為自己是時間管理大師，最後踢到鐵板」、「太扯了，妳真的是唯一受益者」。