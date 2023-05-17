我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好避免違約 道指漲408點

電腦設「中國政府」文件夾 華男竊國安機密被捕

台軍人網戀匯了10萬美元 存9年結婚基金驚覺她竟已是人妻

記者曾健祐／台中即時報導
羅男和林女交往9年匯了316萬，事後才得知她早已有家室，法院判林應給付羅316萬元。示意圖／ingimage
羅男和林女交往9年匯了316萬，事後才得知她早已有家室，法院判林應給付羅316萬元。示意圖／ingimage

林姓人妻隱瞞已婚身分上網認識單身的羅姓軍人，還以存結婚基金為前提要他每月匯2萬元（約合650美元）給她，羅深信將和林女共組家庭，9年多持續不斷匯了316萬元（約合10萬2000美元）才驚覺都是一場空，對林提民事撤銷贈與之訴；法院審酌雙方對話，認為羅請求有理由、不採信林辯詞，判林應給付羅316萬元，可上訴。

羅男主張，2008年間和林女在網路聊天室認識，3年後約出見面互有好感就表白，林女則說希望以結婚預做打算存錢，要求他每月至少匯2萬元給她儲蓄當作結婚基金，自己答應後就從2011年3月起至2020年9月止，每月匯款到林女帳戶，一共匯了316萬8500元。

羅控訴，後來才察覺林女隱瞞自己已婚身分，可見她根本無意願和他結婚，依民法第412條第1規定以存證信函向林為撤銷贈與之意思表示，並請她7日內返還受贈金額，因林至今沒還錢，在依同條第2項規定，對林提民事返還贈與款項316萬8500元。

林女抗辯稱，羅男在和她交往前明知她仍有婚姻關係、育有1個小孩，仍執意追求進一步交往才勉為其難答應，交往期間還對她言語肢體暴力，後來得知她經濟不佳就單方面主動匯款給她，自己也沒有以「結婚」為前提的意思而接受羅贈與。

林還說，2020年9月下定決心要結束和羅之間超友誼關係，但對方不滿她提分手就開始騷擾家人，連續打電話或滯留她家中，並揚言要將2人關係鬧到人盡皆知，她也向法院聲請保護令。

法院根據2人對話發現，林女曾說「我真的是想跟他結婚啊！」「我會在跟他結婚前，把身分結束掉」，林還曾跟羅說「我想跟你在一起」、「我要跟你一起同甘共苦，我們要結婚」，後又提到「我承認是詐騙」、「我原本是要提離婚」等語。

且林女自稱因羅男是軍人，他們幾個月見一次面相處1、2天，並都約在汽車旅館有發生性行為，法院審酌，羅男若非信任林女，認為2人之後會結婚，豈有在知道她已婚有小孩且數月才見一次面情況下，持續9年多每月匯2萬元給她，不採信林女辯詞。

法院指出，羅男以結婚為前提所為的贈與，可認是附有林女應和她結婚義務的約款，其性質屬負擔之贈與，認為羅請求有理由，判林女應給付他316萬8500元。 

儲蓄 汽車 詐騙

上一則

洪秀柱喊話侯：支持者對黨兩岸路線及外交政策仍感困惑

延伸閱讀

姐弟戀破局…台恐怖情人瘋狂跟蹤騷擾 持刀恐嚇

姐弟戀破局…台恐怖情人瘋狂跟蹤騷擾 持刀恐嚇
國中校長偷吃人妻狂傳A片 還自誇很猛

國中校長偷吃人妻狂傳A片 還自誇很猛
鸚鵡突然滿口鹹濕情話還浪叫 人妻嚇壞意外揪老公偷吃

鸚鵡突然滿口鹹濕情話還浪叫 人妻嚇壞意外揪老公偷吃
人妻偷吃男同事 一句「我的身體你在使用」成判賠鐵證

人妻偷吃男同事 一句「我的身體你在使用」成判賠鐵證

熱門新聞

盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選