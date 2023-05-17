台軍人網戀匯了10萬美元 存9年結婚基金驚覺她竟已是人妻

羅男和林女交往9年匯了316萬，事後才得知她早已有家室，法院判林應給付羅316萬元。示意圖／ingimage

林姓人妻隱瞞已婚身分上網認識單身的羅姓軍人，還以存結婚基金為前提要他每月匯2萬元（約合650美元）給她，羅深信將和林女共組家庭，9年多持續不斷匯了316萬元（約合10萬2000美元）才驚覺都是一場空，對林提民事撤銷贈與之訴；法院審酌雙方對話，認為羅請求有理由、不採信林辯詞，判林應給付羅316萬元，可上訴。

羅男主張，2008年間和林女在網路聊天室認識，3年後約出見面互有好感就表白，林女則說希望以結婚預做打算存錢，要求他每月至少匯2萬元給她儲蓄 當作結婚基金，自己答應後就從2011年3月起至2020年9月止，每月匯款到林女帳戶，一共匯了316萬8500元。

羅控訴，後來才察覺林女隱瞞自己已婚身分，可見她根本無意願和他結婚，依民法第412條第1規定以存證信函向林為撤銷贈與之意思表示，並請她7日內返還受贈金額，因林至今沒還錢，在依同條第2項規定，對林提民事返還贈與款項316萬8500元。

林女抗辯稱，羅男在和她交往前明知她仍有婚姻關係、育有1個小孩，仍執意追求進一步交往才勉為其難答應，交往期間還對她言語肢體暴力，後來得知她經濟不佳就單方面主動匯款給她，自己也沒有以「結婚」為前提的意思而接受羅贈與。

林還說，2020年9月下定決心要結束和羅之間超友誼關係，但對方不滿她提分手就開始騷擾家人，連續打電話或滯留她家中，並揚言要將2人關係鬧到人盡皆知，她也向法院聲請保護令。

法院根據2人對話發現，林女曾說「我真的是想跟他結婚啊！」「我會在跟他結婚前，把身分結束掉」，林還曾跟羅說「我想跟你在一起」、「我要跟你一起同甘共苦，我們要結婚」，後又提到「我承認是詐騙 」、「我原本是要提離婚」等語。

且林女自稱因羅男是軍人，他們幾個月見一次面相處1、2天，並都約在汽車 旅館有發生性行為，法院審酌，羅男若非信任林女，認為2人之後會結婚，豈有在知道她已婚有小孩且數月才見一次面情況下，持續9年多每月匯2萬元給她，不採信林女辯詞。

法院指出，羅男以結婚為前提所為的贈與，可認是附有林女應和她結婚義務的約款，其性質屬負擔之贈與，認為羅請求有理由，判林女應給付他316萬8500元。