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台灣高中男老師愛上女學生 竟在考卷告白

記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市一名高中男老師對女學生表白，性評小組調查後，學校教評會認定違反專業倫理解聘。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一名高中男老師對女學生表白，性評小組調查後，學校教評會認定違反專業倫理解聘。記者邱瑞杰／攝影

基隆市一所高中女學生的家長，指控教數學的男老師愛戀他的女兒，還在女兒考卷寫告白文字，希望教育部重視「狼師」事件。校長今天表示，家長去年12月到學校與老師發生衝突，老師隔天就請假。教評會後來決議解聘，因此這名老師從事發後至今，都沒有再回到學校。

一名自稱女學生爸爸的男子投訴媒體和社群平台，指剛領到教師證兩個月的27歲男老師，上學期多次在他16歲女兒的考卷，或寫卡片、紙條告白，說女兒有多美，讓他忍不住回家後魂牽夢縈。老師還藉在課後補習名義，帶到公園等僻靜處對女兒上下其手。

這名男子說，他的目標不是把對方「告到什麼地步」，而是想藉由鬧大，讓教育部重視狼師事件。他經過3、4個月的調查，發現此類案件層出不窮，父母的痛楚只能自己消化排解。

女學生就讀高中的校長說，上學期事件發生後，學校就組成性平調查小組，試圖了解事件全貌。教評會後來依性平調查結果，決議解聘這名老師，並報請國教署讓這名老師3年內不得再任教。

校長說，學校在第一時間就有專人輔導女學生，後續也有追蹤輔導。學生上學期想要繼續到校上課，但後來接受家長安排，改用視訊上課。寒假過後，女學生在下學期開學時，恢復到校上課。

校長說，學校除了持續輔導女學生，也考慮提供校外資源，給女學生更專業的專家輔導，但女學生認為心情已可平靜下來婉拒。從開學到現在，女學生在校生活一切正常，學校會努力保護女學生不再受二度傷害。

教育部 社群

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