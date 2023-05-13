我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

徐懷鈺「浪姐4」翻車影片曝光 網：難怪賈靜雯生氣

國安部長：移民新規是為了鼓勵大家用合法途徑入境

英智庫中國戰略風險研究所成立 擬開設台灣辦公室

中央社倫敦13日專電
團隊成員橫跨數國的智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI），近日在英國國會大廈內一間會議室宣布正式啟動；創辦人、前香港立法會議員郭榮鏗告訴中央社，智庫期待明年在台灣設立辦公室。圖為英國國會大廈一隅。（中央社）
團隊成員橫跨數國的智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI），近日在英國國會大廈內一間會議室宣布正式啟動；創辦人、前香港立法會議員郭榮鏗告訴中央社，智庫期待明年在台灣設立辦公室。圖為英國國會大廈一隅。（中央社）

團隊成員橫跨數國的智庫「中國戰略風險研究所」近日在倫敦成立，首要目標包括推展更細膩、客觀的中國事務分析，同時捍衛人權、法治等原則。創辦人、前香港立法會議員郭榮鏗告訴中央社，智庫期待明年在台灣設立辦公室。

他說，中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute，CSRI）的核心理念之一，就是關於中國的討論終究得回到亞洲這個論述與實務場域，因為中國的崛起對亞洲的影響最大。

CSRI於10日在英國國會上議院大廈內一間會議室宣布正式啟動。工黨籍主責印太區域事務的影子外交副大臣韋斯特（Catherine West）出席致詞表示，她期待CSRI的成立有助促進英國政府採取更一貫、一致、公開透明，且容易讓公眾理解的對中政策。

CSRI標榜無特定政黨傾向，致力就中國崛起構成的風險與機會進行客觀、未經過濾的分析，不從事政治倡議或遊說。

儘管對中關係在英國的討論熱度不減，相關言論和媒體報導的品質仍有進步空間，包括容易流於非黑即白、追求淺碟效果。

郭榮鏗（Dennis Kwok）同時是CSRI執行主席。他指出，CSRI面向全球，顧問和作者群涵蓋英國、歐洲大陸、台灣、日本、美國、澳洲等國家地區；亞洲是其中不可或缺的節點，亞洲的聲音必須更常被聽見，特別是與中國有「特殊」交手經驗的香港、台灣。

他會後接受中央社採訪時提到，中文世界有許多高品質的中國事務分析和評論，但其中約90%未能進入英語世界，這不僅是翻譯問題，更牽涉如何分析、呈現，將相關內容、觀點化為對中文世界以外讀者有意義的資訊。

西方近期屢有意見強調積極與北京維持互動、對話的重要性，郭榮鏗指出，中方常以「互動」、「對話」為籌碼，利用、玩弄決策者，讓對方誤以為光是中共中央總書記、中國國家主席習近平願意賞臉握手，就是取得外交一大勝利。他呼籲各界切勿一再落入這類陷阱，更不需「為對話而對話」。

郭榮鏗提到，台灣前總統馬英九的訪中行就是「與中方互動的經典反教材」：中方接待馬英九的種種姿態是刻意為之，意在影響台灣內部政治、加深分歧。

「面對中國，各自由民主國家有必要在政策立場上尋求跨黨派共識」，郭榮鏗說。不過，這不意味需要在國內外「為共識而共識」，而是各界必須認知到「中國太大了」，沒有任何一個國家或政治勢力可獨自應對，包括美國。

郭榮鏗指出，與中國在政治、經貿等領域進行往來不可避免，主張切斷所有與中國的連結是不切實際，重點是清楚理解與中國往來的條件為何。

「北京公然違背『中英聯合聲明』等國際協議；各界思考應如何與中方互動時，切不可忘卻香港經驗的教訓。」

郭榮鏗提到，各國有與對中關係「回復常態」或「常態化」的聲音，但問題是所謂的「常態」並不存在，只有持續變動、翻新的現實，20年前的中國即與現在的中國有極大差異，「企圖回到過去，根本是不切實際，而且非常天真」。

郭榮鏗指出，各國目前最需要、也最欠缺的是一貫且一致的對中政策，而不是在「鷹／鴿派」、「強硬／軟弱」兩個極端之間擺盪；如此簡化的概念分類無助有意義的政策討論。

英國政壇也有所謂的「對中鷹派」，但被媒體和評論界歸類為這個陣營的政治人物並非鐵板一塊，最近一個例子包括友台立場鮮明、具跨黨派號召力的國會下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）抨擊前首相特拉斯（Liz Truss）的訪台行將是「最糟糕的Instagram（作秀）外交」，且是以台灣的安全為代價，企求提高自身存在感與能見度。

特拉斯訂16至20日訪問台灣，期間將會見府院高層、發表演說，相關消息在英國關注中國、台灣與香港議題的人士之間引發不小批評聲浪。

各方評論著眼特拉斯在歷任職位累積的專業信譽、在當今政壇的實質影響力和可信度、歷來行事風格等。此外，無論執行成效為何，英國現任政府在政策宣示上追求更細膩、平衡、「軟硬兼施」的對中策略，與特拉斯個人的「鷹派」作風有明顯差異。

中央社記者詢問對特拉斯訪台規畫的看法，郭榮鏗說，任何有意到台灣推進、支持自由民主的人都應受到鼓勵，且不需因為憂懼北京的激烈反應而卻步，因為「台灣需要所有能從國際社會取得的支持」、「國際社會的支持就是台灣現在最需要的」。

特拉斯10日推文表示，值此關鍵時刻，她很高興下週能訪問台灣。她感謝台灣外交部的邀請，且希望此前能「更早接受邀約」。她表示：「我們必須窮盡一切所能，支持台灣的民選政府及台灣人民。」

英國政府官員近期有多項訪問中國和香港的規畫，CSRI副執行主席Andrew Yeh接受中央社採訪時說，英方尋求維護、推展自身利益很合理，但同時有必要對與中國往來衍生的風險進行盡可能全面、完整的評估。

他舉例，北京對「國家安全」的定義模糊、浮動，且可以無限寬，一切以服務北京的政治目標為優先考量，而這顯然對在中國、香港活動的英國個人和實體構成風險，升高不確定性。

英國 香港 特拉斯

上一則

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

下一則

蔡英文：和平解決台海問題是全球共識 戰爭非選項

延伸閱讀

前英相特拉斯訪台 同黨議員轟「最糟糕的Instagram外交」

前英相特拉斯訪台 同黨議員轟「最糟糕的Instagram外交」
巴國總統當選人擬就職前訪台 前英相特拉斯也將到訪

巴國總統當選人擬就職前訪台 前英相特拉斯也將到訪
英前首相特拉斯16日訪台 17日發表演講

英前首相特拉斯16日訪台 17日發表演講
英前首相特拉斯力挺台灣 批馬克宏示弱 警告勿姑息中國

英前首相特拉斯力挺台灣 批馬克宏示弱 警告勿姑息中國

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片
網傳400名中國遊客滯留不回 義大利疑停發團簽

網傳400名中國遊客滯留不回 義大利疑停發團簽
李尚福被美國制裁 金融時報：中美防長香格里拉對話會晤機會低

李尚福被美國制裁 金融時報：中美防長香格里拉對話會晤機會低