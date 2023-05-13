英智庫中國戰略風險研究所成立 擬開設台灣辦公室

團隊成員橫跨數國的智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI），近日在英國國會大廈內一間會議室宣布正式啟動；創辦人、前香港立法會議員郭榮鏗告訴中央社，智庫期待明年在台灣設立辦公室。圖為英國國會大廈一隅。（中央社）

團隊成員橫跨數國的智庫「中國戰略風險研究所」近日在倫敦成立，首要目標包括推展更細膩、客觀的中國事務分析，同時捍衛人權、法治等原則。創辦人、前香港 立法會議員郭榮鏗告訴中央社，智庫期待明年在台灣設立辦公室。

他說，中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute，CSRI）的核心理念之一，就是關於中國的討論終究得回到亞洲這個論述與實務場域，因為中國的崛起對亞洲的影響最大。

CSRI於10日在英國 國會上議院大廈內一間會議室宣布正式啟動。工黨籍主責印太區域事務的影子外交副大臣韋斯特（Catherine West）出席致詞表示，她期待CSRI的成立有助促進英國政府採取更一貫、一致、公開透明，且容易讓公眾理解的對中政策。

CSRI標榜無特定政黨傾向，致力就中國崛起構成的風險與機會進行客觀、未經過濾的分析，不從事政治倡議或遊說。

儘管對中關係在英國的討論熱度不減，相關言論和媒體報導的品質仍有進步空間，包括容易流於非黑即白、追求淺碟效果。

郭榮鏗（Dennis Kwok）同時是CSRI執行主席。他指出，CSRI面向全球，顧問和作者群涵蓋英國、歐洲大陸、台灣、日本、美國、澳洲等國家地區；亞洲是其中不可或缺的節點，亞洲的聲音必須更常被聽見，特別是與中國有「特殊」交手經驗的香港、台灣。

他會後接受中央社採訪時提到，中文世界有許多高品質的中國事務分析和評論，但其中約90%未能進入英語世界，這不僅是翻譯問題，更牽涉如何分析、呈現，將相關內容、觀點化為對中文世界以外讀者有意義的資訊。

西方近期屢有意見強調積極與北京維持互動、對話的重要性，郭榮鏗指出，中方常以「互動」、「對話」為籌碼，利用、玩弄決策者，讓對方誤以為光是中共中央總書記、中國國家主席習近平願意賞臉握手，就是取得外交一大勝利。他呼籲各界切勿一再落入這類陷阱，更不需「為對話而對話」。

郭榮鏗提到，台灣前總統馬英九的訪中行就是「與中方互動的經典反教材」：中方接待馬英九的種種姿態是刻意為之，意在影響台灣內部政治、加深分歧。

「面對中國，各自由民主國家有必要在政策立場上尋求跨黨派共識」，郭榮鏗說。不過，這不意味需要在國內外「為共識而共識」，而是各界必須認知到「中國太大了」，沒有任何一個國家或政治勢力可獨自應對，包括美國。

郭榮鏗指出，與中國在政治、經貿等領域進行往來不可避免，主張切斷所有與中國的連結是不切實際，重點是清楚理解與中國往來的條件為何。

「北京公然違背『中英聯合聲明』等國際協議；各界思考應如何與中方互動時，切不可忘卻香港經驗的教訓。」

郭榮鏗提到，各國有與對中關係「回復常態」或「常態化」的聲音，但問題是所謂的「常態」並不存在，只有持續變動、翻新的現實，20年前的中國即與現在的中國有極大差異，「企圖回到過去，根本是不切實際，而且非常天真」。

郭榮鏗指出，各國目前最需要、也最欠缺的是一貫且一致的對中政策，而不是在「鷹／鴿派」、「強硬／軟弱」兩個極端之間擺盪；如此簡化的概念分類無助有意義的政策討論。

英國政壇也有所謂的「對中鷹派」，但被媒體和評論界歸類為這個陣營的政治人物並非鐵板一塊，最近一個例子包括友台立場鮮明、具跨黨派號召力的國會下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）抨擊前首相特拉斯 （Liz Truss）的訪台行將是「最糟糕的Instagram（作秀）外交」，且是以台灣的安全為代價，企求提高自身存在感與能見度。

特拉斯訂16至20日訪問台灣，期間將會見府院高層、發表演說，相關消息在英國關注中國、台灣與香港議題的人士之間引發不小批評聲浪。

各方評論著眼特拉斯在歷任職位累積的專業信譽、在當今政壇的實質影響力和可信度、歷來行事風格等。此外，無論執行成效為何，英國現任政府在政策宣示上追求更細膩、平衡、「軟硬兼施」的對中策略，與特拉斯個人的「鷹派」作風有明顯差異。

中央社記者詢問對特拉斯訪台規畫的看法，郭榮鏗說，任何有意到台灣推進、支持自由民主的人都應受到鼓勵，且不需因為憂懼北京的激烈反應而卻步，因為「台灣需要所有能從國際社會取得的支持」、「國際社會的支持就是台灣現在最需要的」。

特拉斯10日推文表示，值此關鍵時刻，她很高興下週能訪問台灣。她感謝台灣外交部的邀請，且希望此前能「更早接受邀約」。她表示：「我們必須窮盡一切所能，支持台灣的民選政府及台灣人民。」

英國政府官員近期有多項訪問中國和香港的規畫，CSRI副執行主席Andrew Yeh接受中央社採訪時說，英方尋求維護、推展自身利益很合理，但同時有必要對與中國往來衍生的風險進行盡可能全面、完整的評估。

他舉例，北京對「國家安全」的定義模糊、浮動，且可以無限寬，一切以服務北京的政治目標為優先考量，而這顯然對在中國、香港活動的英國個人和實體構成風險，升高不確定性。