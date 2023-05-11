台灣淪危險經商地點？蕭美琴駁巴菲特：在台經商很安全

中華民國駐美代表蕭美琴。 （本報資料照片）

中華民國 駐美代表蕭美琴9日接受「華盛頓時報」專訪時表示，台灣的民主，正對抗中國軍事及「灰色地帶」資訊戰的雙重威脅，正採用不對稱武器自我防衛。蕭美琴也質疑美國「股神」巴菲特所稱中國對台灣民主的威脅，正使台灣淪為危險經商地點的說法。

蕭美琴在雙橡園受訪時說，台灣將持續作為全世界最安全和最可靠的經商據點。我們研發自身技術，我們的繁榮將繼續成為全球繁榮不可或缺和不可替代的部分。我們致力於維持現狀，致力於防範任何對區域和平與穩定的破壞。

蕭美琴提到，我們不想參與共軍行動的各種時間表臆測討論，因為我們所做的所有努力都是為了強化實力，使我們能夠預防和阻止衝突發生，無論時間表如何。尤其中共 的意圖已昭然若揭。在其犯台能力上，已有各種評估。台灣正與美國和區域夥伴合作，阻止戰爭發生。

蕭美琴強調，烏克蘭的暴行提醒我們，這種情形不能在我們的地區內重演。台灣對於與中國對話持開放態度，但北京 未有所回應。因此台灣繼續投資強化國防力量。蕭美琴說，台灣將擴大採購F-16戰鬥機，並建造潛艦增強國防力量。

另外，蕭美琴表示台灣正面臨「灰色地帶」威脅。中國正運用假訊息和其他影響行動，企圖達成中共戰略目的。她說，一般預料北京將試圖干預台灣明年1月的總統大選。

蕭美琴還說，對台灣而言每天都是挑戰，即如何使我們的民主，面對這些攻擊時更具韌性，並創造空間，讓台灣人民不受脅迫做出自己的決定。