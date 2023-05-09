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稱「炸台積電說」是中認知作戰 吳釗燮不耐：剛回答了

記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮被媒體問及「炸台積電說」，稱是中國認知作戰，面對媒體追問則回說，「我剛剛回答了！」不願再做說明。(本報資料照)
外交部長吳釗燮被媒體問及「炸台積電說」，稱是中國認知作戰，面對媒體追問則回說，「我剛剛回答了！」不願再做說明。(本報資料照)

民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會上再度提出「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電」的說法。台灣外交部長吳釗燮10日在立法院接受媒體提問時認為，相關說法被擴大解釋是中國對台的認知作戰，而當媒體追問的時候，他則數度回說，「我剛剛回答了！」不願再做進一步說明。

米爾肯研究所（Milken Institute）日前舉辦全球論壇，莫頓在小組討論會指出，「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電。」

吳釗燮10日上午至立法院，有媒體問及相關問題，他表示，媒體朋友必須要認真看待，中國在對台灣進行的認知作戰，把一些人講的不相關的話放在一起去做成一個新聞，像是美國很多人支持要把台積電炸掉的這種說法，若仔細去檢視被中國點名到的這些人，擴大解釋要炸掉台積電的這種說法，這個就是中國在針對台灣在做的認知作戰。

吳釗燮說，我想如果你們仔細去看一下莫頓講的這些話的前因後語，得到的結論是跟你（記者）問的問題不一樣。

不過當記者再度追問「炸台積電說」時，吳釗燮則顯然動怒，四次回說，「我剛剛回答了！」並表示，「我剛剛已經說明了，好不好？」不願再做說明。

台積電 眾議員 民主黨

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