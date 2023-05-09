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英前首相特拉斯16日訪台 17日發表演講

中央社台北9日電
英國前首相特拉斯（Liz Truss）16日至20日訪台。路透
英國前首相特拉斯（Liz Truss）16日至20日訪台。路透

台外交部今天表示，英國前首相特拉斯（Liz Truss）16日至20日訪台，將晉見府院高層，並應遠景基金會邀請發表演講，特拉斯來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼，外交部誠摯歡迎。

英國前首相柴契爾夫人曾於1992年、1996年兩度訪台，這次特拉斯來台，是睽違27年再有英國前首相訪台。

台外交部下午透過新聞稿表示，特拉斯5月16日至20日訪問台灣，將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪台灣文經設施。特拉斯並應遠景基金會邀請於17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係，外交部誠摯歡迎特拉斯訪台。

外交部表示，特拉斯為台灣長期堅定友人，英國政府在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。

外交部說，特拉斯去年4月發表英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。

外交部指出，特拉斯卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，確保台灣獲得自我防衛所需的支持，力挺台灣的民主自由。外交部感謝特拉斯對於台灣的鼎力支持與深厚情誼。

外交部說，特拉斯自2010年從政以來，歷任司法大臣、國際貿易大臣、外交大臣及首相等要職，政治經歷完整豐富，特拉斯來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼。

特拉斯 英國 G7

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