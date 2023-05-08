侯友宜：反一國兩制也反台獨 應透過外交避戰

新北市議會民進黨團8日在備詢台前舉牌喊「市政延宕、國政死當」，新北市長侯友宜(中)不以為然，重申會全力以赴為新北市努力做事。(記者侯永全／攝影)

新北市長侯友宜 是國民黨 徵召參選總統熱門人選，昨天(8日)新北市議會總質詢，民進黨議員雖要求侯關心市政，卻火力全開，猛攻兩岸議題，強烈砲火讓侯友宜詢答過程兩度動怒。侯友宜答詢時明確表達反對一國兩制，也反對台獨，「中華民國 是我們的國家，台灣是我們的厝，厝要顧好、國家也要顧好。」

國民黨團指出，綠營這些問題應要由副總統賴清德來回答，但賴卻被晾在一旁，恐怕會「孤單寂寞覺得冷」。

議員張嘉玲質詢，國民黨的九二共識與習近平的九二共識有很大差距，問侯是否認同習近平的是一國兩制？侯直言「我反對一國兩制」，台灣有自己民主價值，「我堅信我們的民主價值」。民進黨團前總召陳啟能質詢時稱侯是「中華民國台灣新北市長」，侯糾正說「我是中華民國新北市長」，並認為台獨沒有法律根據，「所以我反對台獨」；議員周雅玲以台灣為名質詢時，侯都以「中華民國」回覆。

綠營議員追打侯國家認同，張嘉玲質詢時，侯友宜有感而發對綠營說，他一直強調一件事，國家只有一個，「我最不能接受用意識形態分裂國家團結的人，完全不能接受」，侯說，截取一段話斷章取義，讓國家內部對立，不要去質疑每一個人，「好像我們不愛國、好像在幹嘛」，「質疑任何一個人愛不愛國、挑起對立對誰都不好」。

至於是否認同前總統馬英九稱台灣、大陸同屬一個中國，侯友宜說，他的主張很清楚，就是按照中華民國憲法，「中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝」永遠都不會變，既然在新北市議會備詢，就深信國家是中華民國，對中華民國宣示效忠。

周雅玲指「台灣」有國號、國歌，2300萬人直選總統，是不是主權獨立的國家？侯友宜說，「中華民國」當然是主權獨立的國家。周雅玲馬上說「台灣就是台灣」；侯則回應，他要以「中華民國」憲法回答問題。

民進黨團總召鄭宇恩問，是否認同美國對台軍售可能將台灣推向戰爭邊緣？侯回應，依中華民國憲法，我們有國旗、國歌、軍隊，身為國家要強化自我防衛能力毋庸置疑，讓台海穩定、區域和平，都要往這方向走；沒人願意戰爭，戰爭會導致家破人亡，戰爭很殘酷，「有很多外交方式，能在戰爭之前，就把疑慮降到最低。」

至於去過幾次AIT（美國在台協會），侯友宜回應，有八次以上，主要都是見處長孫曉雅，還有前處長酈英傑。鄭追問，是否見過美國在台協會前理事主席卜睿哲？侯表示，那是報紙說的，朋友之間許多事情不用多說。