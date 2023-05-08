台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台北「最高學府」理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網瘋狂散布李的裸照、誹謗李始亂終棄，李提告，台北地院審理，判她應執行拘役45日，得易科罰金4萬5000元。可上訴。

法官是依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動及身體隱私 部位罪判女研究生拘役25日，再依加重誹謗罪判女研究生拘役30日，訂應執行刑。

檢察官指控，女研究生2021年9月傳送facebook交友邀請給李，李接受，雙方開始以通訊軟體messenger聯絡，數天後，2人相約共進晚餐，餐畢，共同前往台北巿中山區某汽車 旅館發生性行為。

性行為結束，李未穿上衣躺在床上使用手機，女研究生從旁偷偷拍下李的裸照，她後來認為李在性行為後態度不熱情，又因為要求李與配偶離婚遭拒，登入「Dcard」網站，在不特定網站上誹謗李。

她誹謗李「狼師」、「利用我的疾病，誘騙我上床」、「他騙我單身，其實他已婚有2個小孩」、「我疑似被他傳染了性病」、「他會偽造對話紀錄、證據」，還張貼記載「處女膜4點、7點舊撕裂傷」的驗傷單及報案三聯單，暗示李性侵 。

2021年11月，女研究生再上網貼文，指李「把保險套拔掉，要我幫他口交，口交之後他爽了他硬了他興奮了，掰開我的腿馬上就要無套插我，我拒絕無套性交，我掙扎要逃，我反抗，我一直求他戴，我一直說老師戴套，他不顧我的意願跟閃躲，硬是把我抓回來，然後以非常快的速度把無套的陰莖插入我的陰道」等，李不甘其擾向檢警提告。

法院審理，女研究生認罪，法官認為，她未徵得李的同意，竊錄李非公開活動及身體隱私，欠缺對他人的尊重，又僅因不滿李對她的態度，毀損李的名譽，審酌她沒有犯罪前科，依法量刑。

判決書還說，女研究生雖無前科，符合緩刑條件，不過，迄未能獲取李的諒解，且女研究生過去曾因與他人發生性行為後與對方發生紛爭，經士林地檢署處分不起訴處分確定，不宜宣告緩刑。