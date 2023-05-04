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中擴大間諜認定 台陸委會：對建物拍照 也恐被羅織罪名

記者陳政錄、國際中心／即時報導
「保護衛士」組織指出，中國官方會在邊境直接禁止民眾出境或沒收護照。圖為中國海關查驗旅客證件。（新華社資料照）
「保護衛士」組織指出，中國官方會在邊境直接禁止民眾出境或沒收護照。圖為中國海關查驗旅客證件。（新華社資料照）

中國全國人大常委會日前通過修訂反間諜法，擴大所謂間諜認定的行為範圍，陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天在例行記者會表示，此舉將大幅提高台灣人赴陸風險，呼籲中共當局勿以政治藉口阻礙兩岸正常交流。

詹志宏還就八旗文化總編輯富察（李延賀）的案情發展表示，富察人身安全沒有問題，陸委會、海基會已提供最需要的協助，但詳細情形還是尊重家屬意見，「目前尚無新的進度」。

詹志宏說，陸委會整理數個中共運用間諜罪等涉及國安罪名，逮捕、起訴或限制人身自由之可能行為樣態，包括學術交流、與中企和中共官員密切交往、拍攝港口或軍演畫面、宣揚民主理念、在中國之外國機構密切交往、從事地質調查、經常往返邊境等。

他說，中共此次修改反間諜法，對所謂的「間諜」行為定義不明確、司法程序不透明，引發各界質疑。此舉將大幅提高台灣人赴中風險，例如台灣人平時出遊常會對建築物拍照攝影留念、使用GPS地圖、或於網路搜尋當地官方、企業資訊，與當地人士閒聊、訪談或參加宗教活動，以及於海外工作頻繁更換任職單位，與外國機構互動等，都可能被中共羅織觸犯間諜罪、危害國家安全的罪名。

詹志宏表示，2013年以來中共持續加強對中國民眾及境外人士、機構的管制，以間諜、國安罪名抓捕媒體高管、科研人員，甚至是台灣及各國人士，顯示中共羅織國安罪名的對象，已不限於傳統政治性、敏感性高的維權或異議人士。

另，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席的共和黨籍眾議員史密斯、民主黨籍參議員默克利在3日「世界新聞自由日」當天透過聲明表示，中國是全球拘禁最多記者、部落客、公民記者及新聞專業人員的國家，當地媒體環境遭限制程度全球數一數二嚴重。

兩位主席呼籲拜登政府引領國際社會，尋求釋放所有遭不當拘捕的中國和香港新聞從業人員，包括富察、黎智英、光明日報評論部副主任董郁玉、「六四天網」創辦人黃琦、澳洲籍中國官媒主播成蕾、公民記者張展等人。

CECC是美國國會2000年成立的獨立委員會，功能是監察中國人權和法治發展，每年向美國總統和國會提交一份年度報告。

間諜 中共 拜登

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