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美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院亞太助卿康達。(Getty Images)
美國國務院亞太助卿康達。(Getty Images)

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）2日在國會表示，台海和平穩定受到全球關切，不是中國內政議題；他重申「一個中國」政策，致力透過嚇阻來維持台海和平穩定，包含軍售與替台灣爭取國際空間。

國務卿布林肯（Antony Blinken）2月下旬表示，世界之所以這麼關注台海危機，因為這不是所謂的內政（中方基於主權宣稱擁有台灣），而是整個國際社會都關心的議題；康達2日重申此論述並說，美國的一中政策不變，這在過去40年來協助維持台海和平穩定，美方支持現狀，反對任何一方片面改變現狀。

康達表示，台海攸關全球經濟與供應鏈，若發生任何危機或衝突，對全球經濟有毀滅性的影響；因貿然行事引發台海衝突，對中國大陸在內的各國皆不利。

布林肯2日與捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）發表戰略對話的聯合聲明，美捷外長討論了印太當前局勢，以及中國大陸對以規範為基礎的國際秩序以及兩國共享的價值、安全和利益所構成的挑戰；美捷承諾要與盟友夥伴一道，實踐自由開放的印太區域。

聯合聲明也提到，美國與捷克重申對維持台海和平穩定的承諾，深化與包括台灣在內的區域民主夥伴的合作和支持；跨大西洋和印太的安全是不能分割的。

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）2日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的線上活動談到台灣議題時重申一中政策，美國依據台灣關係法協助台灣自我防衛。

伯恩斯表示，他確保中方了解，美國認為必須以和平方式解決兩岸分歧，希望中方致力於以和平方式解決爭端；美國拒絕中方所謂保留動武來解決台灣問題的主張。

此外，伯恩斯呼籲和中國大陸建立更深入且更完善的溝通管道，美國已準備好要對話，不願冷凍雙邊關係。

伯恩斯作為駐中國大陸大使，一直面臨溝通管道受阻的挑戰，前有中方防疫規範，後有時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，與中國大陸偵察氣球飛越美國大陸上空，中方不時中斷溝通管道。

伯恩斯說，美國希望建立更好、更可靠且更持續的管道，但很難預測美中官方的重新接觸何時會發生，美國無意與中國大陸冷戰或發生衝突，美國尋求在這段關係中追求更大的穩定。

聯邦參議院撥款委員會將在月中舉行聽證會，邀請布林肯、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說明投資美國安全與競爭力，以及美中關係的前景。

布林肯 一中政策 國務院

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