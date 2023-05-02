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陳致中入監時間訂了…洗錢判囚1年 傳他想提早服刑

記者張議晨／高雄即時報導
陳水扁、陳致中父子感情深，圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。本報資料照片
陳水扁、陳致中父子感情深，圖為2022高雄市議員選舉，阿扁陪兒子車隊掃街拉票畫面。本報資料照片

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，高雄地檢署受北檢囑託執行，雄檢已寄發傳票，陳致中訂5月11日下午3點半到高雄地檢署報到，確認人別、身體狀況無誤後，將與其他受刑人一起移往監獄執行。

為了兒子涉入洗錢被判刑，陳致中父親、前總統陳水扁今下午3點將上凱道，向總統府、行政院及立法院四大黨團提出訴求，針對「公職人員選舉罷免法修正草案」涉及違反比例原則一事，提出他生平第一次的請願訴求。

阿扁說，這是他首次行使憲法的請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

扁家涉入龍潭購地、南港展覽館等弊案，吳淑珍擔心犯罪所得被發現，被控指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，讓吳淑珍哥哥吳景茂將兩案犯罪所得轉入洗錢。

黃睿靚2006年12月21日在陳致中陪同下，於瑞士美林銀行開立帳戶，吳景茂隔年依吳淑珍指示，將龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得，共美金859萬餘元，匯入特定帳戶，陳致中再轉帳美金1000萬元至其他戶頭。

吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年、兒子陳致中判刑1年，併科150萬元罰金、媳婦黃睿靚判刑10月，併科100萬元罰金，宣告緩刑4年。

上月26日，最高法院撤銷吳淑珍有罪部分，發回更審，但駁回陳致中、黃睿靚的上訴，陳致中判刑1年、黃睿靚10個月徒刑、緩刑4年定讞，陳致中得入獄，並通知檢方啟動防逃機制。

雄檢表示，全案由台北地檢署偵查起訴，陳致中戶籍、住居所地都在高雄，北檢囑託雄檢代為執行，分案後確認陳致中將訂於5月11日下午3點30分報到。

不過，外傳陳致中本人低調，甚至希望「提早」服刑，避開媒體目光，法界表示，執行沒有規定不能提前，如果陳致中想要提早入獄，也可以提早報到，如前總統陳水扁女婿趙建銘，先前涉案發監時，也是早執行日前1天報到。

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