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藍白合破局？柯文哲宣布參選 朱立倫：合作決心堅定

記者歐陽良盈、程遠述、林縉明／台北即時報導
新北市長侯友宜（右）28日出席新北市議會備詢。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（右）28日出席新北市議會備詢。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席柯文哲4月8日率團訪美，28日上午抵達國門，被問到「什麼時候正式領表登記」？他回答「我29日就去處理了」，報名後等黨內審核、通過後，會舉行正式記者會宣布，「應該520前」，要先回去看手續。對於「藍白合」，民眾黨立委張其祿表示是「空氣議題」。但國民黨主席朱立倫則重申，「團結目標不改變，合作決心堅定」。

根據民眾黨總統提名公告，4月27日到5月8日，是民眾黨總統初選領表登記，5月17日公告提名人。柯文哲28日一下飛機，便在機場表示自己「29日就去處理（參選總統一事）」。不過民眾黨事後發表聲明指出，柯文哲的意思是「會展開相關幕僚作業」，作業完成後會擇期登記，後續有相關進度將再對外公告。民眾黨發言人徐千晴也表示，柯文哲29日會參加大甲媽祖的行程，沒有領表辦手續的規畫。

國民黨主席朱立倫日前指郭台銘、新北市長侯友宜、柯文哲都是最強戰隊，柯文哲28日表示，他一開始就覺得不要讓台灣陷入藍綠兩極對抗的泥淖，因此不贊成下架民進黨、非綠聯盟等口號，「台灣應該團結、不再分裂」。

柯文哲說，目前的講法都還是看得出雙方仍是兩極對化的概念，但台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，剩下一半可以成就一個完整的國家，強調他還是主張聯合政府、團結台灣。

民眾黨立委張其祿直言，柯文哲從卸任台北市長後，一直在為競選總統做準備，柯自己也說過「不選才是新聞」；且國民黨至今並未針對總統大選與民眾黨接觸或討論過，且連自己的候選人都沒定案，時程上反而是落後的；民眾黨制度已經定好，相關期程也擬定，會照制度做該做的事。

不具名國民黨立委表示，除非藍營總統候選人的民調到達四成，民眾黨才較可能「被整合」，但目前藍白合作的機會很小。國民黨輔選人士則表示，黨中央還是會維持整合非綠、團結以求勝選最大機會的基調，艱困選區及其他議題等的合作空間；他認為總統提名底定後，雙方才有機會談。

民眾黨主席柯文哲（中）28日結束訪美行程抵台。記者季相儒／攝影
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鴻海創辦人郭台銘（中）28日拜訪彰化縣議會議長謝典林（右），與挺侯立委謝衣鳳（左）互動微妙。記者黃仲裕／攝影

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