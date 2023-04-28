籲解決台美雙重課稅問題 這家台積電供應商為台企發聲

台積電正在鳳凰城蓋新廠，供應商卻可能因為台美雙重課稅難題而降低到美設廠的意願。(美聯社)

華爾街日報報導，台灣的李長榮集團總裁李謀偉想在美國開設一座新工廠，生產半導體用的原物料，這也正是美國官員為強化國內晶片供應鏈而正在追求的投資 ，卻面臨一個難題：這座新廠的獲利會被課兩次稅。

台灣企業在美國本土經營事業所遭遇的「雙重課稅」難題，正在牽動台美商業關係，但在美國尋求強化晶片供應鏈的計畫中，台灣將是要角之一，全球最大晶圓代工廠台積電 正在鳳凰城蓋新廠，李長榮集團也是台積電的原料供應商之一。

李謀偉在接受華爾街報訪問時說，雙重課稅問題是台灣對美投資的一大障礙，「加拿大和德國這類國家都已和台灣簽署雙重課稅協定，但美國在這方面的進度卻一直很慢」。

儘管美台雙邊關係熱烈，但美國都未與台灣締結正式的外交關係，和台灣之間也沒有正式的稅務協定，意味著在美國的企業和個人所得都會被美國和台灣政府課稅，一些其他稅的稅率還可能更高，台灣和政治盟友因而正呼籲拜登 政府處理雙重課稅問題。

新的稅務協定將需要國會批准。美國參議院六名跨黨派的議員上月提出一項決議，呼籲拜登政府開始協商。不過，拜登政府還沒承諾處理這個問題。美國財長葉倫上月在眾院聽證會說，財政部將和國務院探討雙重課稅議題，「我確實認知到，這是我們必須探索因應之道的非常重要問題」。

最近美台雙重課稅問題的迫切性提高，是因美國晶片法預料將吸引大量台灣投資到美國，吸引台積電和供應商對美投資又是特別重要，因為美國超過90%最精密半導體都仰賴台積電。

台積電發言人拒絕評論雙重課稅議題可能對其鳳凰城工廠投資決策的影響，表示台積電對雙重課稅議題並無立場。不過，台積電去年致函美國商務部表示，缺乏稅務協定已經導致一些台灣供應商難以在美國蓋新廠。

李長榮集團目前在德州有一處生產據點，李謀偉說，這座新設施可能要支付聯邦、州、甚至可能還有市政稅，在這些稅後獲利要匯回台灣時，還面臨30%的扣繳稅額（withholding tax），在台灣，該公司可能還要付公司稅與個人股利稅。

一些台灣企業都已採取其他行動以降低稅務負擔，工業電腦製造商研華（Advantech）目前約30%營收來自美國，為了避免雙重課稅，該公司已選擇把美國或拉美獲利付諸投資，而非匯回國內，扭曲研華的財務管理。