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中國逼迫拉攏國安局學弟 台商淪共諜遭起訴

中央社／高雄26日電
許姓台商藉返台機會數度約任職國安局幹部的大學學弟拉攏，但遭對方以對國家絕對效忠拒絕，雄檢依國安法等罪起訴許男。示意圖。（路透）
許姓台商藉返台機會數度約任職國安局幹部的大學學弟拉攏，但遭對方以對國家絕對效忠拒絕，雄檢依國安法等罪起訴許男。示意圖。（路透）

許姓台商因受中國國安人員威脅利誘，藉返台機會數度約任職國安局幹部的大學學弟拉攏，但遭對方以對國家絕對效忠拒絕，雄檢偵結後，26日依國安法等罪起訴許男。

許男接受檢方偵訊時，坦承有受中國國安部人員指示拉攏任職國安局的學弟，但辯稱找上對方是希望能幫自己解決遭威脅的困境。就算被明確拒絕，也會因為已經照指示進行，不會被中國國安部報復。

許男證稱，在遭中約談時雖已謊報學弟工作，但中國三名國安人員卻早查清底細，且期間國安人員更打算送紅包拉攏，但他認為若收了紅包就是要幫中國辦事，因此絕對不能收。更坦承在中國工作，遭當地官員半脅迫指使，會擔心自己和家人安全，因此只能敷衍了事。

不過，高雄地檢署依相關證詞證據認為，若許男是為敷衍對岸國安部，僅需邀約學弟見面即可，又何必刺探對方任職單位，據此認定其有發展組織犯意。檢方偵結後，依其涉犯修正前國家安全法第2條之1規定，同法第5條之1第2項、第1項之為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織未遂罪嫌，依法提起公訴。

高雄地檢署發布新聞稿指出，自2011年起長期在中國工作的52歲許姓台商，2015年7月底前往當地公安派出所辦理暫住登記時，遭三名中國國安人員留置訊問，並以身居中國的許男家人前景等威脅利誘，要求他向任職於國安局的大學學弟傳話，「有沒有意願協助祖國的統一大業」，過程中更提及兩岸遲早要統一等語。

許男2016年8月返台前再遭中國國安人員約談餐敘，提醒吸收學弟任務，於是便利用同年8月底大學同學會機會，趁兩人在餐廳外單獨抽菸時替中方傳話，意圖以優厚報酬拉攏。但對方以對國家絕對效忠，絕對不會幫助中共等語當場回絕。

由於許男返回中國後仍持續遭約談威脅，為求在當地經商順利，又在2018年至2019年返台期間，數度邀約學弟見面或打聽目前任職單位，但均遭對方以有事或不回應拒絕。直到2020年返回中國後碰上新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發不便返台，此事才告一段落。

檢調單位獲報後，由高雄地檢署國土安全專組主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮法務部調查局國家安全維護工作站偵辦，並在許男今年1月底返台時收網逮人，前往其高雄前鎮區住處搜索，因此查獲全案。

檢察官 公安 疫情

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