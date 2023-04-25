郭台銘以川普為例 強調自己不會當傳統政治領袖

鴻海創辦人郭台銘。(取材自臉書)

鴻海創辦人郭台銘 今天(26日)在臉書以美國前總統川普 為例，他不當傳統政治領袖，要深入了解政治，但不要被政治限制，從經濟、科技層面所見到的不同事實，探索台灣未來。

郭台銘表示，台灣有人很喜歡川普，也有人很討厭川普，但應該没有太多人曾經近距離和川普互動，並且清楚看見川普對中政策的關鍵變化，他是那少數得以穿過重重訊息迷霧接近川普，了解川普的人。

郭台銘說，他看到川普強硬對待中國大陸，最早發動的是貿昜戰。川普的邏輯很簡單，就是大陸之所以能富有崛起，是因為在美國支持下加入世界貿易組織WTO，然後發展出世界工廠的角色，在製造方面取得壓倒優勢，賺了大錢，美國提供了市場讓中國大陸大賺特賺，大陸等於是偷走了美國的利益而壯大，那麼兩個選擇，大陸這時應該將利益還給美國，美國拒絕再支持中國。

郭台銘表示，川普的手法剛開始是在貿易上，尤其以關稅手段逼壓大陸。很快地，川普發現這種作法必然要付出代價，傷害美國的消費者，引發了消費者不滿。美國的幾大平價商號，都是靠從大陸廉價進貨才得以獲利，貿易戰 提供成本，又轉換成貨品漲價，本來比較便宜就能得到滿足的消費者，此時當然有極大反彈。

郭台銘認為，從選票考量上，不能得罪廣大消費者的川普，後來大轉彎，改成和大陸打金融戰和科技戰，嚴格控管進入中國大陸的資金，進而不准大陸擁有與運用高科技，這個政策方向，後來就被現任總統拜登承接下來，一直執行到現在。

郭台銘表示，如果明瞭這段從貿易戰轉到金融戰與科技戰的過程，讓他簡單假設詢問，第一，貿易戰會傷害美國消費者，那難道金融戰、科技戰就不會造成傷害嗎？當然是會，這種作法傷害了以全球化為基礎的金融業和科技業的利益。

第二，消費者被傷害了會反彈，那難道金融業、科技業被傷害了就都乖乖承受，完全沒有反應？答案當然是不可能。這就不只牽涉到美國的金融業和科技業，是全世界的經濟領域都飽受打擊，這此行業的有識之士怎麼可能不努力尋求新出路，降低受害、增加新機會。

郭台銘指出，這就是他不當傳統政治領袖，深入了解政治，卻不被政治限制，從經濟、科技層面所見到的不同事實，要以這個事實，而不是政治上的刻板印象為基礎，來探索台灣的未來。