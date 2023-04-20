台積高雄廠改先進製程 28奈米海外布建

台積電高雄廠28奈米確定改弦易轍，將改在海外布建。(記者劉學聖／攝影)

台積電 總裁魏哲家昨在法說會中，證實本報系稍早獨家報導高雄廠28奈米確定改弦易轍，28奈米將改在海外布建。台積電規畫將高雄廠改切入3奈米以下先進製程，但因廠房須重新設備及規畫，目前未有具體量產時間表，保持擴建彈性，但建廠作業持續進行。

由於3奈米以下先進製程比28奈米投資金額更大，台積電28奈米不建，反給高雄更大的投資動能，不過在未給出具體量產時間表下，恐留下高雄市民更大的議論空間。

台積電財務長兼發言人黃仁昭說，台積電高雄廠捨28奈米的原因，是因台積電已在日本 規畫28奈米，南京廠也正進行擴充，未來歐洲因也規畫以生產車用相關晶片為主，台積電不應於高雄廠續擴建28奈米製程，反而目前3奈米以下製程需求迫切，但台積電擴充產能規畫仍不足，所以做調整。

他說，目前評估高雄第一座廠會採用3奈米以下先進製程，由於先進製程與原28奈米製程採用的設備及廠房規畫完全不同，得重新設計，因此給台積電一定的彈性進行調整及規畫。

台積電表示，美國亞利桑那州廠和日本廠仍預定2024年量產；歐洲廠正與客戶和夥伴接洽，將根據客戶需求和政府的支持水準，評估建立專注於車用技術特殊製程晶圓廠的可能性，未來不排除循與日本車用晶片客戶合資模式進行。

台積電昨天法說會也提出本季展望，預估將季減低至中個位數，主因是半導體庫存調整比預期長，衝擊台積電本季營收 及獲利。因總體經濟不佳，一向是產業績優生的台積也被迫下修今年全年營收展望，全年營收由原本預估微幅成長，下修至年減1%至6%，雖優於其他晶圓代工廠及整體半導體產業，卻是2009年來，首見營收衰退。

黃仁昭說，下修營運目標主要是手機及個人電腦等終端需求低於預期，造成庫存水位遠高於公司預期，且中國大陸於疫情解封後的終端需求復甦情形也低於預期。

台積電昨日法說會也揭露台電4月1日針對用電大戶調漲電價，影響了第2季及全年毛利率。黃仁昭說，繼2022年下半年電價上漲15%，4月1日起，台積電在台灣的用電價格又上漲17%，將使台積電第2季毛利率下降0.6個百分點。公司預期電力成本上升影響將持續到下半年，稀釋台積電全年毛利0.5個百分點。