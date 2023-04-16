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張亞中喊當總統打造台灣成「非戰和平區」 做不到就辭

記者劉宛琳／台北即時報導
孫文學校校長張亞中。記者曾原信／攝影
孫文學校校長張亞中。記者曾原信／攝影

孫文學校總校長今天舉行「明天以後：治國理念政策說明會」，針對兩岸和平，張亞中表示，他當選總統後，要將台灣定位成「非戰和平區」，邀請美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平一起來舉辦高峰會。並在全民的同意（公投）下簽屬和平協議，台灣是青天白日滿地紅、不是「滿地雷」，絕對不能成為軍火庫；如果他2026年做不到讓台灣成為非戰和平區，就會引咎辭職讓副總統接位。

張亞中表示，溝通才能夠避戰，和平才能夠止戰，明年的總統必須要有能力和北京溝通。對北京來說，九二共識是兩岸和平的基礎，要談兩岸和平就不能迴避九二共識。

張亞中提出「九二理解」，他認為比「九二共識」更合適。因為一中各表在大陸並沒有共識，大陸對我們所主張的各表只是尊重，並沒有同意。堅持一個中國是原則問題，謀求國家統一是目標，但九二共識並不能解決兩岸的政治難題，只能解決事務性問題，兩岸內戰還沒結束，無法創造真正的和平。

張亞中認為，如果國民黨死抱著九二共識、一中各表不放，就只能處理事務性的問題；如果國民黨和民進黨一樣也質疑和否定九二共識，那未來在兩岸關係中沒有角色，大家也不必再指望國民黨。如果他成為總統，會把台灣定位成「非戰和平區」，不只不做強權的棋子，也不做強權的棋盤。

張亞中也提出四項承諾，第一，承諾台灣不分裂整個中國；第二，認同台灣人也是中國人；第三，不讓台灣成為外國軍事基地；第四，只有在自我防衛時才使用武力。以上都遵照中華民國憲法而行，

此外，張亞中表示，他擔任總統，將提出未來行政院長的任命，必須經過立法院同意的修憲案，並將公投綁大選，回歸責任政治。他會邀請朝野政黨研商修憲方案，包括總統大選要採「二輪投票制」，讓最終當選者有過半數的民意基礎，也可以減少各參選人的勾心鬥角，有效提升國家和諧。

張亞中也說，他要讓監察院和考試院的功能得到最大的發揮，將廉政署併入監察院、人事行政局納入考試院，並休憲明定監察院長、副院長不能和執政黨同一個黨派。另外，退休的政務官，他會發一張承諾書給他們，要承諾自己的國家是中華民國，才能夠領退休金

國民黨 退休金 中華民國

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