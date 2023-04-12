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中國軍演、馬克宏失言 17名歐洲議會議員發文挺台

中央社布魯塞爾12日專電

中國8日至10日在台灣周邊舉行大規模軍事演習，加上法國總統馬克宏訪中期間對台海的爭議言論，近日已引起至少17名歐洲議會議員發言支持台灣、譴責中國和馬克宏。

包括去年率團訪台的副議長畢爾（Nicola Beer）、最大黨團人民黨（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）在內，歐洲議會（European Parliament）自上周末以來至少共17名議員在社群媒體推特（Twitter）或臉書（Facebook）上發表支持台灣言論。

畢爾表示，台總統蔡英文赴美訪問對台灣和民主國家這個大家庭傳達出強有力的訊號，「台灣的民主價值觀就是我們的價值觀。中國絕不能搗亂該地區的和平。」

相對於馬克宏（Emmanuel Macron）提出歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」、不應跟隨美國，韋柏則指出，國際法與獨裁者的帝國夢之間沒有模糊地帶，民主人士應共同保衛一個以法治為基礎的世界，包括烏克蘭和台灣。他並主張歐洲應更強化與美國的同盟。

荷蘭籍議員羅爾森（Bert-Jan Ruissen）嚴詞批評馬克宏被中國收買，強調「支持台灣必須是歐盟國家的事」，台灣是亞洲民主人權的綠洲，卻受到中國軍隊的嚴重威脅。

法國籍歐洲生態黨議員賈多（Yannick Jadot）也批評馬克宏此行表現是糟糕的外交。「分裂的歐洲，鞏固了中國和俄羅斯獨裁政權的聯盟，削弱了民主國家的聯盟，削弱了對烏克蘭和台灣的支持……為了假生意。心痛！」

德籍議員歐特任（Jan-Christoph Oetjen）、法籍人民黨副主席丹簡（Arnaud Danjean）均指責馬克宏對台灣議題發言不負責任，特別是在民主國家必須團結對抗專制國家的時刻。

另一位德籍議員安格魯（Engin Eroglu）也連連推文，諷刺中國在歐洲國家領導人中「選對了一個能動搖歐洲團結的人」，他主張歐洲在台灣議題上並非盲目跟從美國，而是為了捍衛本身的價值觀和自由民主體系。

與台灣淵源深厚、兒子娶了台灣媳婦的斯洛伐克籍議員史蒂芬尼茲（Ivan Štefanec）發文表示台灣自1949年以來就有了獨立政府，因此他強烈譴責中國在台海軍演這種形式的恐嚇，並指出儘管中國代表經常談論與俄羅斯侵略烏克蘭有關的和平，但這種行為與和平努力相去甚遠。

比利時籍的議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）則認為中國對台灣的持續挑釁極度令人憂心，台灣的命運與印太地區的穩定和世界經濟密切相關，「歐洲必須支持台灣」。

根據駐歐盟兼駐比利時代表處匯整，還有包括歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、捷克籍的戴霍奇（Tomas Zdechovsky）、盧森堡籍的魏斯勒-利馬（Isabel Wiseler-Lima）、保加利亞籍的久什尤克（Ilhan Kyuchyuk）、曾任比利時總理的維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）等，共17位跨黨派歐洲議會議員發言挺台。

馬克宏 烏克蘭 比利

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