台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

國際與兩岸關係知名學者王高成教授，昨天清晨在任教的淡江大學墜樓身亡，研究室內找到遺書，自訴因腦部病變已喪失智 能。王事發三天前剛參加電視政論節目錄影，言談表現正常，外界難以置信。

王高成現年62歲，台大政治系、所畢業，美國賓夕法尼亞大學政治博士，曾任淡江大學國際事務與戰略研究所所長、國際事務學院院長、國際事務副校長，目前為國際事務與戰略研究所專任教授。

王學術專長為國際關係、美國外交政策、亞太區域安全、兩岸關係等，1996年代表新黨當選第三屆國大代表，也當過陸委會諮詢委員、國防報告書諮詢委員、國防總檢討諮詢委員、亞太和平研究基金會董事等職。

王高成的研究室在12層，昨天清晨8時許，教職員發現他墜落在三樓的國際會議廳屋頂露台，警、消趕抵，確認身亡。

警方在12樓走道窗邊找到遺留物，研究室內發現遺書。校方迅速證實，王在遺書指出因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。校方深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

王妻情緒悲痛，透露最近有聽王提及腦部病變，但不知是否曾就醫診治。

王高成3月20日曾針對前總統馬英九 訪陸接受報紙採訪，4月8日參加電視政論節目錄影，討論國際關係，據稱表現正常沉穩。