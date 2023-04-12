我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

一洲焦點／國防洩密不妙、馬克宏被圍剿 法艦過台海峽

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

記者林昭彰／新北即時報導
淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照
淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

國際與兩岸關係知名學者王高成教授，昨天清晨在任教的淡江大學墜樓身亡，研究室內找到遺書，自訴因腦部病變已喪失智能。王事發三天前剛參加電視政論節目錄影，言談表現正常，外界難以置信。

王高成現年62歲，台大政治系、所畢業，美國賓夕法尼亞大學政治博士，曾任淡江大學國際事務與戰略研究所所長、國際事務學院院長、國際事務副校長，目前為國際事務與戰略研究所專任教授。

王學術專長為國際關係、美國外交政策、亞太區域安全、兩岸關係等，1996年代表新黨當選第三屆國大代表，也當過陸委會諮詢委員、國防報告書諮詢委員、國防總檢討諮詢委員、亞太和平研究基金會董事等職。

王高成的研究室在12層，昨天清晨8時許，教職員發現他墜落在三樓的國際會議廳屋頂露台，警、消趕抵，確認身亡。

警方在12樓走道窗邊找到遺留物，研究室內發現遺書。校方迅速證實，王在遺書指出因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。校方深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

王妻情緒悲痛，透露最近有聽王提及腦部病變，但不知是否曾就醫診治。

王高成3月20日曾針對前總統馬英九訪陸接受報紙採訪，4月8日參加電視政論節目錄影，討論國際關係，據稱表現正常沉穩。

馬英九 失智

上一則

賴清德兩岸論述延續蔡英文路線強調現狀 擬下半年赴美

延伸閱讀

1周7學生自殺 天津緊急開家長會

1周7學生自殺 天津緊急開家長會
外交官因憂鬱症墜樓？家屬提3年就醫紀錄駁斥

外交官因憂鬱症墜樓？家屬提3年就醫紀錄駁斥
駐巴西外交官墜樓亡 俞大㵢：與官邸修繕高額費用無關

駐巴西外交官墜樓亡 俞大㵢：與官邸修繕高額費用無關
重傷後首度復出 「鷹眼」自爆一度寫好遺書

重傷後首度復出 「鷹眼」自爆一度寫好遺書

熱門新聞

政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
眾院外交委員會主席麥考爾率團6日抵台。(取自推特)

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

2023-04-06 10:33
桃園平鎮一間修車廠5日恰逢店休，不過竟有一對男女開著計程車至修車廠前，上演一場活春宮，完事過後更到旁邊隨意小解才離去。（翻攝自臉書）

省開房費？計程車當掩護 修車廠前活春宮…全被錄下了

2023-04-06 02:14

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住