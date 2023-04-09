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馬英九講台灣總統 大陸能接受？馬營：有密切溝通

記者劉宛琳／台北10日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(本報資料照片)

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受廣播專訪，對於馬英九在中國大陸說曾任台灣總統，是否對對岸造成困擾，蕭旭岑表示，他們和大陸都有妥善和密切的溝通，看結果論就知道了。他們無法改變政府的政策，但可以推動民間的交流，此行的收穫和效果是很正面的。

蕭旭岑說，馬英九拋出一個最重要的題，台灣現在最重要的問題，就是兩岸問題和內部不團結，解決問題都在中華民國憲法，台灣要尊憲才能安全。駐日代表謝長廷講過中華民國憲法就是一中憲法，這樣中國大陸就沒有理由對我們批評，他們是一中原則，我們也是也中原則。

蕭旭岑表示，馬英九返台後，詢問蔡英文兩岸是不是兩個國家，如果蔡英文沒有回答兩岸是兩個國家，台海就不會這麼緊張；如果蔡英文敢出來說兩岸是兩個國家，台海就會兵兇戰危；中華民國憲法清楚的規定，兩岸不是兩個國家，就是台灣地區和大陸地區。

主持人黃暐瀚詢問，當馬英九講「我當台灣總統的時候」，有對對岸造成困擾嗎？蕭旭岑說，這個看結果論就知道了，大陸給馬英九最高的禮遇，我們跟大陸都有妥善和密切的溝通，是最善意的溝通。

蕭旭岑表示，我們無法改變政府的政策，但可以推動民間的交流，此行收穫和效果是很正面的。但確實沒預期現在的兩岸狀態，能不能期待大陸民眾善意的回應，到了三所大學交流，兩邊學生的互動都是善意的，他們要離開了，學生還欲罷不能，大家互換微信。

馬英九在中國大陸講「我是中國人」遭批評，蕭旭岑說，他要問蔡英文和賴清德，民進黨新聞稿說「我們是台灣人不是中國人」，這有中華民國憲法的問題，依照中華民國憲法，我們的中國就是中華民國，所以我們當然都是中國人，我們拜關公、媽祖、掃墓都是中國文化的傳承。

蕭旭岑指出，如果要把台灣和中國大陸分開，那請民進黨宣布把陸委會裁撤，如果是兩個國家，不需要陸委會，陸委會就是為了處理兩岸特殊關係而存在的一個單位，民進黨新聞稿嚴重否定陸委會的正當，這能不能代表民進黨主席賴清德、蔡政府的立場，要對國人交代我們到底是不是中國人，」如果不是，請宣布中華民國和中國大陸是兩個國家。

蕭旭岑說，蔡英文和民進黨用煽動民族主義的態度講這件事情，他們在去中國化，否定和中華文化的連結，怎麼可以用這種民族主義式的語言來切開呢？

中華民國 馬英九 蔡英文

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