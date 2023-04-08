馬斯克「星鏈」要去台灣了？麥考爾見蔡英文這麼說

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（圖左）8日與總統蔡英文會面。 歐新社

到台灣訪問的眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和阿肯色州議員希爾（French Hill）表示，他們已和總統蔡英文 討論過將億萬富豪馬斯克 的衛星系統「星鏈」（Starlink）帶去台灣的可能性，以協助台灣嚇阻中國大陸。

彭博資訊報導，麥考爾和希爾表示，這件事情是他們8日與蔡英文會談所談到的「建設性要點」之一。這兩位共和黨議員並未表示，他們是否有和馬斯克或星鏈團隊討論過這個構想。

台灣總統府並未對星鏈一事發表任何評論。總統府聲明說，麥考爾率領的代表團這次與台灣領導高層會面，討論了包括半導體和航空在內的許多產業。

去年馬斯克曾提案將台灣部分控制權交給北京 ，以解決台海緊張，惹怒了台灣當局。他之後也表示，北京當局曾向他尋求保證，不會在中國大陸提供星鏈網路服務。

麥考爾8日向記者團表示：「中共非常擅於所謂的情報、監視與偵察。他們具有很高的觀測能力，能觀測到太平洋上的所有事情。在這個地區，他們有時甚至比我們還要厲害。而台灣在這些方面則是一竅不通。」

希爾表示，由於台灣海底電纜的脆弱性，台灣將能受益於星鏈的衛星網路系統。他並表示，台灣將必須為營運這項系統的公司在國家安全上破例。