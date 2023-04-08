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英國雜誌評比 台北捷運奪全球公共運輸第8名

中央社台北8日電
圖為民眾搭乘台北捷運板南線。中央社
圖為民眾搭乘台北捷運板南線。中央社

英國Time Out雜誌調查，全球50座城市運輸系統中，台北捷運擠進前10、排名第8。北捷表示，將精進服務，並陸續完成機廠太陽能光電系統，環保永續、綠能供電。

台北捷運新聞稿表示，英國文化雜誌Time Out發布最新調查結果，全球50座城市公共運輸系統，北捷進入全球前10、名列第8。

北捷指出，Time Out評比世界最宜居城市，其中公共運輸系統是重要加分項目，同時該調查必須至少80%受訪居民認為搭乘大眾運輸系統移動輕鬆便利，才符合入選門檻。報導中特別提及，受訪居民對北捷滿意比例為92%，效率表現卓著。

北捷說，民國111年系統營運可靠度（MKBF）創歷年最佳表現，達1645萬車廂公里，名列世界前茅，且各路線準點率均突破99%，旅客滿意度高達97%，品牌滿意度卓越。

北捷指出，近年極力創新求變，創造更美好搭乘體驗。Metro TIMES為交通軌道業首創，結合車站、列車、軌道電路等設備訊息資料，例如透過人流總量管制，可即時提供行控中心列車調度及車站人潮疏導資訊，保障系統營運安全；民眾則可透過「台北捷運GO」App、月台電視獲知捷運車廂擁擠度、列車到站時間等。

此外，北捷說，近年將捷運資產活化再利用，分別將6座捷運機廠屋頂轉化為太陽能光電廠，民國107年北投機廠太陽能光電系統率先完工，是北市第一個電業等級的太陽光電電廠，陸續完成土城、蘆洲、木柵、內湖及新莊等5座機廠太陽能光電系統，朝「環保永續、綠能供電」目標邁進，貢獻企業社會責任。

除了屢獲國際肯定，北捷表示，國際觀光客或部落客也屢次透過自媒體頻道介紹，瑞典Youtuber Jonas就曾以「台北捷運出乎意料的十件事！世界最現代的捷運?! 」為題，介紹「Metro Corner科技創新空間」、南京復興站「Metro Fresh捷欣鮮」無毒蔬菜水耕栽培空間、大安森林公園站的聯名咖啡館等。

法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）也分享，先前北捷列車上旅客不小心打翻飲料，他看到工作人員快速將打翻的飲料清潔完畢，車廂也恢復整潔常態，令他大呼不可思議。

捷運 綠能 英國

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