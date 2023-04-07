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台灣大眾運輸4月17日起免戴口罩 4月解禁新制一次看

記者陳雨鑫／台北即時報導
若疫情持續穩定，台灣4月17日起大眾運輸工具不再強制戴口罩，但醫療照護機構和救護車上仍要戴口罩。（本報資料照片）
若疫情持續穩定，台灣4月17日起大眾運輸工具不再強制戴口罩，但醫療照護機構和救護車上仍要戴口罩。（本報資料照片）

台灣疫情指揮中心表示，由於國內外疫情趨緩，清明連假後疫情穩定、醫療量能充足，且目前未發現具威脅性的新型變異株，另考量與國際防疫方向一致，經綜合評估與跨部會溝通後，若疫情持續穩定，4月17日起大眾運輸工具不再強制戴口罩，但醫療照護機構和救護車上仍要戴口罩。以下是4月最新解禁進度：

●4月17日起那些場所要全程戴口罩？

一、醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。

二、救護車。

例外情形：飲食、拍照、不適合或從事無法戴口罩的檢查、治療或活動。

●哪些特殊情境建議戴口罩？

1、發燒或呼吸道症狀。

2、年長者或免疫低下者外出時。

3、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合。

4、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。

5、搭乘公共運輸交通工具及特定運具，如復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車時。

●其餘室内場所、室内空間要戴口罩嗎？

由民眾自主決定戴口罩

●住院和陪病還要採檢嗎？

4月10日起，取消無症狀住院病人及陪病者篩檢建議，說明如下：

1、取消無COVID-19相關症狀的新住院病人及陪病者，於入院當日進行篩檢。

2、取消無COVID-19相關症狀急診留觀達24小時以上病人及陪病者，得進行一次篩檢的建議。

3、取消無COVID-19相關症狀住院病人於住院期間，醫院得依社區傳播風險及實務需求，於病人住院後3-5天、定期每周、需執行侵入性處置或手術前、其他經醫師評估有需要等情形進行篩檢的建議。

●住院和陪病者在那些情況需要採檢？

針對有發燒、呼吸道症狀、肺炎、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀者，由醫師評估進行採檢。

口罩 疫情 篩檢

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