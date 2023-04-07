我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

國台辦制裁蕭美琴與2機構 陸委會抗議：將「適時反制」

記者廖士鋒／即時報導
陸委會7日表達對國台辦制裁蕭美琴與2機構的強烈不滿，並警告政府將視事態發展，適時採取必要反制作為。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會7日表達對國台辦制裁蕭美琴與2機構的強烈不滿，並警告政府將視事態發展，適時採取必要反制作為。（圖／聯合報系資料照片）

中國國台辦7日上午宣布對台駐美代表蕭美琴以「台獨頑固份子」名義實施制裁、並對「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2機構採取「懲戒措施」。對此台灣陸委會強調，政府嚴正抗議與不滿，將視事態發展，適時採取必要反制作為。

陸委會7日表示，中國重操故技、再度宣布制裁懲戒我官員及民間單位等拙劣手法，意圖恫嚇台方、製造寒蟬效應，嚴重破壞兩岸關係，政府對此敵意行徑，表達嚴正抗議與不滿。

對此次制裁，陸委會強調政府將持續關注，「適時反制」。政府將視事態發展，適時採取必要反制作為，以保障國家安全與民眾權益；並表示會向國際社會揭露「中共企圖併吞台灣、打壓台灣民主，及挑戰台海秩序的惡劣行徑」。

此前國台辦發言人宣布蕭美琴「倚美謀獨」、蓄意挑動兩岸對立對抗，中國將嚴禁蕭及家屬進入中國和香港澳門，禁止其金主和關聯企業與中國組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，「依法終身追責」。

國台辦發言人朱鳳蓮並在隨後以「打著學術交流旗號兜售台獨主張」等名義，宣佈對「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2機構採取「懲戒措施」，禁止其負責人進入中國和香港、澳門，禁止中國有關組織和個人與其進行合作。

此前在2022年8月，國台辦就已宣布，將蘇貞昌、遊錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨頑固分子」，採取「懲戒措施」，禁止本人與家屬進入中國、香港與澳門，也對台灣民主基金會、國際合作發展基金會的執行長與秘書長實施制裁。

澳門 香港 中共

上一則

蕭美琴：哇 這已是第二次制裁我

延伸閱讀

蕭美琴：哇 這已是第二次制裁我

蕭美琴：哇 這已是第二次制裁我
遭中國制裁 哈德遜研究所：堅定與台灣同在

遭中國制裁 哈德遜研究所：堅定與台灣同在
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
敏感時刻… 美中航母 台灣東部海域同時現蹤

敏感時刻… 美中航母 台灣東部海域同時現蹤

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

2023-04-04 08:33
湖南省委書記沈曉明1日晚會晤馬英九。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

2023-04-01 08:55

超人氣

更多 >
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相

李嘉欣曬母子照像姊弟…1句話感動網友 爆嫌棄老公真相
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊