國台辦制裁蕭美琴與2機構 陸委會抗議：將「適時反制」

陸委會7日表達對國台辦制裁蕭美琴與2機構的強烈不滿，並警告政府將視事態發展，適時採取必要反制作為。（圖／聯合報系資料照片）

中國國台辦7日上午宣布對台駐美代表蕭美琴以「台獨頑固份子」名義實施制裁、並對「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2機構採取「懲戒措施」。對此台灣陸委會強調，政府嚴正抗議與不滿，將視事態發展，適時採取必要反制作為。

陸委會7日表示，中國重操故技、再度宣布制裁懲戒我官員及民間單位等拙劣手法，意圖恫嚇台方、製造寒蟬效應，嚴重破壞兩岸關係，政府對此敵意行徑，表達嚴正抗議與不滿。

對此次制裁，陸委會強調政府將持續關注，「適時反制」。政府將視事態發展，適時採取必要反制作為，以保障國家安全與民眾權益；並表示會向國際社會揭露「中共 企圖併吞台灣、打壓台灣民主，及挑戰台海秩序的惡劣行徑」。

此前國台辦發言人宣布蕭美琴「倚美謀獨」、蓄意挑動兩岸對立對抗，中國將嚴禁蕭及家屬進入中國和香港 、澳門 ，禁止其金主和關聯企業與中國組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，「依法終身追責」。

國台辦發言人朱鳳蓮並在隨後以「打著學術交流旗號兜售台獨主張」等名義，宣佈對「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2機構採取「懲戒措施」，禁止其負責人進入中國和香港、澳門，禁止中國有關組織和個人與其進行合作。

此前在2022年8月，國台辦就已宣布，將蘇貞昌、遊錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨頑固分子」，採取「懲戒措施」，禁止本人與家屬進入中國、香港與澳門，也對台灣民主基金會、國際合作發展基金會的執行長與秘書長實施制裁。