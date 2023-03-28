華爾街日報：蔡英文過境美國 美中關係再受考驗

蔡英文總統將於3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，並過境美國東西岸，展開10天「民主夥伴共榮之旅」，總統府發言人林聿嬋（圖）在記者會上表示，蔡英文此行目標為共榮發展、民主深化，深化民主夥伴交流，持續推動互惠共榮的合作計畫。記者陳正興／攝影

台灣總統蔡英文 出訪前夕，華爾街日報報導，美中近幾個月因俄烏戰爭、中國偵察氣球闖入美國領空等議題對立，蔡英文訪問友邦途中過境美國，可能決定美中關係是否會進一步惡化。

蔡英文29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境紐約，回程過境洛杉磯期間計畫會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），預定4月7日返台。

報導引述未具名官員和知情人士表示，總統拜登 政府部分官員擔心蔡英文此行會給北京 如去年夏季在台灣周邊發動軍事演習的藉口，或以其他方式損害台灣安全。蔡英文過境紐約前，美方官員不斷提醒蔡政府確保此行符合往例，同時敦促北京不要激烈反應。

據報導，拜登政府憂慮之一是華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）預定30日在紐約閉門活動中向蔡英文頒發「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。

前總統川普執政時擔任國務卿的龐培歐（Mike Pompeo）現任哈德遜研究所研究員，去年3月訪台演講時敦促美國正式外交承認台灣。拜登政府多次重申美方對台政策不變。

蔡英文回程預定在洛杉磯市中心西北約64公里的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤麥卡錫，聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）等共和黨籍國會議員也可能出席。

報導寫道，台灣總統訪美一向是受妥善處理的事，華府試圖向台灣領導人展現美方支持，也要避免北京有強硬報復的藉口。三方政府如何處理蔡英文這次過境美國，可能決定美中關係是否會進一步惡化。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，蔡英文這次過境如不妥善處理，可能引發軒然大波，中方最後高調展現軍力，美中之間產生更多摩擦。

北京曾對蔡英文此行表達不滿，上週末與宏都拉斯建交，中華民國與邦誼82年的宏都拉斯斷交。

拜登政府官員說，台灣總統多年來過境美國數十次，蔡英文也多次過境美國，北京反彈力道都很小。國務院表示：「這次過境符合美方長期政策，北京沒有理由指鹿為馬，或當作過度反應的藉口。」

報導寫道，中國仔細檢視蔡英文這次過境美國，從中尋找美台測試北京容忍極限的跡象；台灣領導人曾多次突破極限，嘗試展現他們在美國的影響力。麥卡錫若在加州會見蔡英文，將是台灣過境外交展開以來，在美國領土會晤台灣總統層級最高的美方政治人物。

據報導，華府為緩和美中緊張關係，嘗試安排拜登與中國國家主席習近平通話，3月稍早遭北京回絕。中方官員說，北京希望先觀察蔡英文訪美情形，再決定是否同意領袖層級通話。

去年8月，時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方隨即在台灣周邊發動大規模軍事演習，台海局勢緊張，美中摩擦加劇。今年初美中關係原本趨於緩和，但美方發現中國偵察氣球飛越北美後加以擊落，激怒中國領導階層，雙方高層對話延宕。

美中立場也因去年2月爆發的俄烏戰爭而壁壘分明。美國制裁俄羅斯並持續援助烏克蘭，中俄則深化雙邊貿易關係。習近平上週赴莫斯科會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），嘗試將自身定位為潛在調停者，並將華府軍援基輔描繪為不負責任。