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郭台銘勤走高雄 前縣長：徵召過程無郭 賴等同當選

記者王寓中、劉宛琳／台北24日電
鴻海創辦人郭台銘(中)與高雄縣前縣長楊秋興(右)等人日前到高雄旗山天后宮參香。(取材自臉書)
鴻海創辦人郭台銘(中)與高雄縣前縣長楊秋興(右)等人日前到高雄旗山天后宮參香。(取材自臉書)

國民黨主席朱立倫拍板定案總統人選採徵召方式提名，在黨內濃厚「提名侯友宜」氣氛下，早表態欲爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘正在高雄「走透透」，前高雄縣長楊秋興並表態力挺郭台銘。

高雄「旗山天后宮」臉書粉專最近貼出20多張郭台銘與楊秋興等人參香照片，一行人參香後與地方人士座談，郭也應民眾要求在帽子上簽名、合影拍照。

楊秋興證實，他陪郭台銘接連兩天在高雄拜訪地方人士，直到昨天還有和郭台銘通電話。楊秋興說，郭台銘一直很低調地在「等國民黨」，等黨中央拿出總統提名辦法。

黨中央端出是徵召提名，楊秋興表示，這並未違背郭台銘看法，徵召對象當然要包括非國民黨員，且朱自己也說要爭取所有「非綠朋友」，如果國民黨徵召過程排除郭台銘，等於宣布賴清德當選總統。

國民黨內人士也說，若採初選提名，非黨員的郭台銘沒資格參加，採徵召提名，以去年桃園市長選舉徵召張善政為例，過程中張不是國民黨員，正式提名前才加入，總統提名採徵召，郭自能比照辦理。

朱立倫昨受訪被問及徵召是否是替新北市長侯友宜解套？他表示，黨本來就有責任為主要候選人排除障礙，他作為黨主席，幫國民黨主要候選人解套、減少爭議是他努力的目標。至於郭台銘是否是選項之一？朱說，誰能夠代表國民黨獲民眾肯定，誰能夠勝選，國民黨就徵召這位最強最好的候選人。

郭台銘 國民黨 提名

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