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巴拉圭議員訪台 稱「夜越暗，離黎明就越近」與台並行

記者歐陽良盈／台北即時報導
巴拉圭眾議員雅薇諾（左）贈送巴拉圭傳統手工藝蜘蛛繡（ñantudí）予台外交部長吳釗燮（右）。 圖／台外交部提供
巴拉圭眾議員雅薇諾（左）贈送巴拉圭傳統手工藝蜘蛛繡（ñantudí）予台外交部長吳釗燮（右）。 圖／台外交部提供

巴拉圭共和國資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）夫婦本月19日到23日，應邀率領跨黨派議員團到台灣訪問，今天拜會台外交部長吳釗燮，重申巴拉圭國會不分黨派一致支持台巴邦誼，肯定兩國多年來嘉惠巴拉圭人民的豐碩合作成果。

台外交部今透過新聞稿指出，巴國參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）讚揚台灣是亞洲最開放的民主國家，並稱「夜越暗，離黎明就越近」，新時代即將來臨，巴拉圭將與台灣永遠併肩奮進。

台外交部表示，亞諾參議員堅定支持台巴邦誼，並強調巴拉圭人民對台灣長年來無私的協助與貢獻至表感激。此外，亞諾感謝台灣長年來大力協助巴拉圭國家發展，尤其是培育眾多巴拉圭優秀青年的獎學金及「台灣-巴拉圭科技大學」計畫，讓眾多巴拉圭受獎生在台灣學習知識及技術，返國後促進巴拉圭經濟發展及社會繁榮。

台外交部新聞稿指出，吳釗燮歡迎亞諾一行人訪問台灣，並表示台巴邦誼不因距離遙遠阻隔，建交65年來關係友好、密切，兩國共享民主、自由及人權等普世價值；雙方政府為促進人民福祉及培育優秀人才，推動各項禆益民生的合作計畫，台灣樂願與巴拉圭分享發展經驗，也樂見近年來兩國雙邊貿易持續穩定成長，期盼持續深化投資及經貿關係，互惠共榮。

台外交部表示，會後外交部次長俞大㵢代表外交部款宴訪問團一行人，亞諾及訪團成員均重申力挺台巴邦誼，齊力深化兩國既有的友好關係，充分展現巴拉圭國會跨黨派議員對台灣的強勁支持。

巴拉圭參議員亞諾（左）與台外交部長吳釗燮（右）晤談。 圖／台外交部提供
巴拉圭參議員亞諾（左）與台外交部長吳釗燮（右）晤談。 圖／台外交部提供
巴拉圭參議員亞諾一行人拜會台外交部長吳釗燮。 圖／台外交部提供
巴拉圭參議員亞諾一行人拜會台外交部長吳釗燮。 圖／台外交部提供

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