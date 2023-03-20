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即時快評／馬英九訪中有何看點？

特派記者賴錦宏／北京即時報導
台前總統馬英九(左)訪中，各界高度關注。圖為2015年新加坡馬習會。 (本報系資料照片)
台前總統馬英九(左)訪中，各界高度關注。圖為2015年新加坡馬習會。 (本報系資料照片)

彷彿是在兩岸春暖的氣氛中，出現一個盛大而亮麗的煙火，針對「馬英九前總統將訪中」的新聞，中國相關各省台辦主任都以「愉快的心情」回答詢問：「如果能來，是兩岸交流大好事！」。而資深涉台學者則表示：「其重要性不亞於2005年連戰和胡錦濤握手。」以交流對話代替對抗，以九二共識代替「以台制華」，此行對兩岸的意義將十分深遠。

首先，馬英九能否公開說出中華民國。馬英九訪問的行程安排，就是中華民國歷史發展軌跡。南京是中華民國的首都，謁中山陵，去原總統府是第一站，這代表了中華民國的法統。而其後的行程，日本侵華後，先是將首都遷到武漢；武漢被大轟炸後，再遷到山多霧重的重慶，抗戰八年重慶是「陪都」。

不管是在南京、重慶、武漢，馬英九都有機會公開說出中華民國國號，這些地方都曾出現中華民國近代史的重大事件，在參觀或訪問期間，自然地說出中華民國。不管是建國或是抗日，說出國名，既不違和，也不會讓主人生氣，不僅不影響兩岸大交流的氣氛，更將「九二共識」的內涵--一中各表，原汁原味地道出。

2015年「馬習會」時，馬英九曾在談判桌上說出中華民國，但當時沒有台灣媒體在場，使後來成為綠營質疑的「懸案」。

二、中國多快建好馬氏祖墓？以「掃墓」為名，慎終追遠，是人之常情兩岸都無法拒絕。馬英九是湖南湘潭人。湖南一定提早準備，而修墓的規模如何，花多長時間修墓？以連戰2015年赴西安掃墓，陝西省政府提前一個半月整修祖墳，修墓期間還派武警「保衛」；王金平回漳州掃墓，漳州僅花一個多星期，建成一千多階的大理石石階，王氏家祠煥然一新。漳州官員稱其為「漳州速度」。

三、對現階段兩岸關係有何影響？在宋濤見了前國民黨主席洪秀柱、副主席夏立言後，中華民國首位卸任元首訪中，對中國喊出「大交流、大融合、大合作」之際，除了宋濤、王滬寧的會晤，將能為接下來的兩岸交流有何助益？為台商台胞帶來何種福祉？兩岸民眾都期待，也睜大眼睛看。

馬英九這次帶著智庫學者邱坤玄（前政大東亞所所長、曾任國安會諮詢委員）、曾永權（前總統府秘書長）、政大法律系副教授廖元豪等，都曾對兩岸政策有建議，馬此行會否在過程中提出新的建議，此行對兩岸關係的影響，不言可喻。

四、對兩岸青年交流的影響。馬英九這次將與武漢大學、湖南大學和復旦大學師生座談，會否發表重要演講，講題和內容都值得關注。馬辦帶著「大九學堂」青年學子訪中，國台辦稱：「兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。」青年是兩岸未來的希望，馬英九訪中，是否會刮起一陣民國風，為兩岸青年、兩岸學生交流打開另一扇窗，值得注意。

五、反映台商台胞需求。三年大疫，不少台商在疫情中受傷慘重，甚至遇到種種不平的待遇。而中國答應的「國民待遇」和各種惠台政策，在許多省市仍然停留在口頭上。若能為台商台胞爭取更大福祉，必然獲更多民意支持。

馬前總統本身就代表「九二共識」，他的首次中國大陸之旅，不僅僅是卸任元首重走中華民國歷史各地，而是在訪問中建立新的歷史。兩岸會跨越悲情的「大江大海」，還是會「翻江倒海」，勢必引起各界關注。

中華民國 馬英九 武漢

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