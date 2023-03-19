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馬英九訪中 傳將與中國政協主席王滬寧在上海會面

特派記者賴錦宏／北京即時報導
據悉，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧可能在上海與馬前總統會面。（路透）
據悉，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧可能在上海與馬前總統會面。（路透）

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖並交流，北京消息人士指出，中共中央對台工作領導小組副組長、全國政協主席王滬寧可能在上海與馬前總統會面，國台辦主任宋濤則預計在南京與馬前總統會面。

針對馬英九即將訪中，中國國台辦發言人馬曉光20日上午表態稱，中國方面歡迎馬英九先生來祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。

馬曉光說，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力，「我們願意為馬英九先生來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。」

據本報系聯合報掌握的訊息，馬前總統此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海。為避免美中台敏感且錯綜複雜的政治效應，馬前總統此行不會與中共總書記習近平舉行「馬習二會」。

北京消息人士表示，按上次國民黨副主席夏立言來訪模式，馬前總統此次到訪的中國各省市，當地中共「一把手」即省市委書記都將出面會見並宴請。儘管不會有二次「馬習會」，但王滬寧、宋濤則可能分別在上海及南京與馬前總統會面。

另，據上海消息人士表示，中國各地台辦都已在積極籌備馬前總統到訪相關事宜，並高度期待馬英九的到訪。

馬英九 中共 北京

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