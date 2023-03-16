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張忠謀：半導體全球化已死 晶片業恐停止成長

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張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

記者尹慧中、林思宇／台北17日電
台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）
台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

台積電創辦人張忠謀16日表示，半導體供應鏈走向中國、其他國家兩派的兩極化，導致半導體產業全球化已死，自由貿易還沒死透透但也瀕危，晶片業會因此停止成長或成長趨緩，進入完全不同的新賽局。

張忠謀昨日與《晶片戰爭》作者克里斯米勒（Chris Miller）對談，釋出以上看法。這場難得的對談，吸引各產業領袖與15國駐台大使館代表參與，包括台副總統賴清德、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家都到現場聆聽。

張忠謀對米勒提問，若沒有戰爭爆發，晶片供應鏈未來五年會有什麼變化？米勒回應，美國出口管制將讓供應鏈產生兩極分化，目前記憶體集中南韓、邏輯晶片製造集中台灣，但未來集中化程度會降低。半導體國際銷售，但製造集中在某些國家，預期未來各國製造的市占率將有調整。

張忠謀回應，這是他想提出異議之處，主因製造集中某些國家是因為有競爭優勢，如美國優勢是設計，而台灣、南韓與日本優勢則在製造，最重要的是人和工作文化，晶片業生產24小時機台不能停，否則成本很高。

張忠謀說，如今半導體無所不在，主要是源自於成本節節降低，回顧50年代還沒有IC，當時電晶體價格高達2至3美元，而現在手機裡面卻已有100億個電晶體，電晶體價格更僅是最初十億分之1元，電晶體可以說成本降低的指標。

張忠謀認為，晶片因成本節節下降而無所不在，但自由貿易消逝後，對晶片產業完全沒幫助，更因此導致成本上升，晶片業會因此停止成長或成長趨緩，進入完全不同的新賽局。

就製造遷移到美國，張忠謀說，過程已經是進行式，但也導致成本上升，預期美國成本遠高於台灣成本50%。他說，或許美國成本更遠遠被低估，「低估的比率比他本人還被低估（米勒曾稱許張忠謀是過去百年來最被低估的企業人物）」。

賴清德當天致詞時強調，非常堅定台積電要留在出生、長大、茁壯的地方-台灣繼續繁榮發展。政府責無旁貸會持續發展經濟，改善台灣投資環境，穩健地提供水電、土地、人力、人才，給台灣所有企業包括台積電，讓台灣經濟可以繁榮發展下去。

他指出，台積電產品行銷全世界，是世界的共同資產，成就為全球所共享。所以大家對台積電都有責任，不僅台灣有責任，全世界都有責任要持續共同支持、保護台積電，讓台積電能夠持續發展。

台積電 晶片 供應鏈

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