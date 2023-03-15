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宏國欲與中建交 台4周前已知？外交部否認

宏國欲與中建交 台4周前已知？外交部否認

記者歐陽良盈／台北即時報導
我國於中美洲的友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特發文表示，已指示外交部長雷依納，處理與中華人民共和國建立正式關係事宜。上午外交部大廳仍陳列宏都拉斯國旗（左四）。記者侯永全／攝影
我國於中美洲的友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特發文表示，已指示外交部長雷依納，處理與中華人民共和國建立正式關係事宜。上午外交部大廳仍陳列宏都拉斯國旗（左四）。記者侯永全／攝影

台灣與中美洲邦交國宏都拉斯關係再陷危機。外傳宏都拉斯欲與中國大陸建交，民進黨政府四周前已經知悉，卻毫無作為；外交部台灣時間上午表示，自2022年1月宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）上任後，依據宏國政府施政優先順序，積極與宏都拉斯持續磋商雙邊合作計畫，屢次向宏方說明，台灣願在能力範圍內，協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國大陸的不實承諾。

外交部說，對於中華民國與宏都拉斯兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖，卻毫無作為。

知情人士說，台方與宏國近來的確是「亮紅燈」狀態，去年副總統賴清德親赴宏國參加卡斯楚總統的就職典禮之後，邦交曾經穩定一陣子，但台方對於和宏都拉斯的關係一直「有準備」。

外交部昨上午召見宏都拉斯駐台大使布羅德說明。 記者侯永全／攝影
外交部昨上午召見宏都拉斯駐台大使布羅德說明。 記者侯永全／攝影

卡斯楚在2021年底競選總統期間曾說，若當選將與中共建交，引發軒然大波。隨後為了鞏固邦交，蔡英文總統在去年1月指派賴清德擔任特使出訪，參加卡斯楚的就職典禮，並在典禮上與美國副總統賀錦麗「技術性巧遇」，當時我方與美方共同抓緊宏都拉斯的意味相當明顯。

有官員說，宏國這次透露「斷交訊號」，原因和卡斯楚競選時恐怕相同，都是希望台灣再金援；之前台灣與宏國邦交能夠穩住，與美國施力有絕對關係。

邦交 賴清德 中華民國

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