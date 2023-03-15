維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持與台灣邦交 ，宏都拉斯開出的價碼就是新帕圖卡水電站3億美元，中國貸款 和興建的唯一條件是必須和台灣斷交，但宏都拉斯總統卡斯楚仍然顧慮到美國可能的反應，因此沒有直接宣布斷交。

去年元月就職演說中，卡斯楚宣布全國用戶每月用電不超過120度的全部免費，由政府埋單，這占了相當大的比率。而在卡斯楚政府上台前數月，台灣已提供前政府1.9億美元貸款。

去年底中美洲銀行向宏都拉斯提供了5200萬美元援助，目前無法證實台灣是否唯一金主。但當地媒體上月報導卡斯楚政府已積欠超過2.3億美元的發電費用，包括購買私人發電在內，因此看來維持向民眾做出的免電費承諾應該是被迫攤牌的主因。

台灣如果願意繼續支付發電費用或部分援助修建水電站的3億美元，與宏國邦交或許可以再拖些時間，但目前看來機率不大。蔡英文 將出訪中美洲獨漏宏都拉斯，其實就是十分明顯的訊號。

【國際組／綜合報導】台灣友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚於當地時間14日宣布尋求與中國發展正式關係，宏國外交部長雷依納說，必須為民謀求最大福祉，但反對派擔心此舉可能影響與美國關係。

路透報導，宏都拉斯反對派國會議員贊布拉諾接受當地電視台訪問時說，此決定可能會影響宏都拉斯與美國的關係，而美國是宏都拉斯最大貿易夥伴，許多家庭仰賴來自美國的匯款。

雷依納則對媒體說：「我們必須非常務實看待事情，為宏都拉斯人民謀求最大福祉。」

路透提到，總統蔡英文規畫下月出訪中美洲，預定前往瓜地馬拉和貝里斯，沒有宏都拉斯。

同屬中美洲的尼加拉瓜於2021年12月與台灣斷交，哥斯大黎加是2007年，巴拿馬2017年，薩爾瓦多2018年。

如果巴拉圭反對黨在今年4月底的總統大選獲勝，台灣可能再失去一個拉丁美洲邦交國。巴拉圭反對黨總統候選人艾里格里曾說，當選後將與台灣斷交，與中國開展關係，希望能夠促進大豆、牛肉等重要經濟產品出口。

【記者鄭國樑、黃煜穎／連線報導】台邦交國宏都拉斯傳出要和中國建交，經濟部長王美花昨下午陪同行政院長到桃園市參觀紡織業，受訪表示台與宏都拉斯簽訂FTA（自由貿易協定）以後，雙方貿易額確實有增加，宏都拉斯進口台灣貿易金額增加許多；台灣出口到宏都拉斯一年約6000萬元美金，宏都拉斯進口台灣金額為1.2億美元，主要是白蝦和咖啡，未來雙邊整體情況由外交部評估和決定。