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籲侯友宜快表態選2024 趙少康：最強母雞該有的樣子

記者程遠述／台北10日電
中廣董事長趙少康表示，新北市長侯友宜「還在等什麼」，應儘早表態參選總統。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康表示，新北市長侯友宜「還在等什麼」，應儘早表態參選總統。(本報資料照片)

中廣蓋洛普於台北時間10日公布民調，有近5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選2024總統大選。中廣董事長趙少康表示，侯友宜「還在等什麼」，應儘早表態參選總統，若不表態仍會面對質疑，並且民調已有下滑趨勢，藍軍也困惑，「最強母雞要有最強母雞樣子」，就是站出來。

趙少康指出，一個多月前他早就說，侯友宜應乘勝追擊，挾新北市長大贏當時民進黨候選人林佳龍46萬票的實力，一路宣布要選，新北市民也不在乎 ，一路聲勢往上。

但侯友宜現在不講話，怕新北市議會開議被質疑，但不可能躲，就算「好好做事情」，還是會被問是不是要選總統 。

趙少康說，侯友宜應宣布參選，表態就是要為新北市民爭取更大權益、為中華民國服務更大，開議後的對答也可以成為總統選舉的重要宣傳。

另有媒體問到藍營是否應爭取非綠合作，趙少康也表示，他也早就講過，非綠一定要合作，非綠不合作、力量就分散，國民黨有些人太自大，自以為光靠國民黨一黨就能獨霸天下，「沒有這樣的事情」。

趙少康表示，跟非綠能合作就合作，團結一切可以團結的力量，如果民眾黨主席柯文哲不願意，那也沒辦法，但談總是要談，如一直王不見王彼此放話，是不行的。

侯友宜 趙少康 民調

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