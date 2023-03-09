台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

陸委會新任副主委兼發言人詹志宏9日下午宣布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，採「10+13」方案，將於3月10日（明日）起，開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢 、寧波、鄭州 ，另開放13個包機航點待交通部公布細節後實施。另，詹志宏也預告將於清明節之前開放小三通客運中轉，相關配套下周公布。

行政院長陳建仁今天在行政院會指示，陸委會會同交通部、衛福部，就「恢復兩岸空運客運航點」各層面交流進行評估及規畫。

詹志宏宣布，在現行5航點持續執行及疫情 風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

另，對於評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規劃得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

詹志宏說， 定期航班航點規劃自3月10日開始實施，至於包機航點由交通部盡速於近日內公布執行細節後實施。

他還透露，在恢復航點討論過程中，政府政策上已確定將於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下週公布。

詹志宏說，總統蔡英文在去年國慶講話，已經指示兩岸邊境解封之後，希望能逐步恢復兩岸健康有序的交流，各部位就開始做相關的準備跟評估作業，行政院長陳建仁上任後，提示展現最大善意。詹志宏說，疫後兩岸恢復交流需要兩岸共同努力，也希望這次基礎之上，逐步增加雙方善意互動。

新冠疫情爆發前，兩岸航空客運共有61個航點，其中包括大陸51個、台灣10個，但疫情指揮中心宣布自2020年2月10日起限縮後，目前大陸僅剩北京、上海、成都、廈門四個城市的航點與台灣直航。上月1日指出，大陸國台辦指出，航空主管部門已透過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道致函台灣方面，建議優先考慮恢復廣州等16個兩岸直航航點。