美軍彈藥放台灣 學者：落實國防授權法要求

台國防部長邱國正。(記者蘇健忠／攝影)

有關美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣，台灣國防部長邱國正在立法院備詢時指出「正在談當中」。台灣國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，這是為了落實美國國防授權法要求的條款，當台灣發生緊急狀況的時候，美軍人員只要快速抵達，就可以立刻發揮戰力。

蘇紫雲說，只要是對台灣的安全有幫助，大家都會樂觀其成，但最重要的還是要靠自己，而這個概念大約在兩年前，就有美方的政治及軍事人士提出來，目的是要在台灣增加預置彈藥裝備的儲存庫。這是為了落實2023年美國國防授權法所要求的條款，亦即要在台灣增加這些物資的儲備，「以備萬一的時候，可以給美軍使用，當然也可以給國軍使用」。

民進黨 立委蔡適應說，如果美方確實有要把彈藥放在台灣，這是象徵台美之間的關係更進一步、更密切，也是代表美國對於台海防衛的決心。不過，蔡適應認為邱國正的說法應該有誤，美軍為何要把彈藥放在台灣？根本沒有意義，因為美軍沒有在台灣，要把部隊跟彈藥整合起來才有意義，「如果只放彈藥，但是沒有部隊，那個沒有意義」。

蔡適應指出，台灣過去向美方採購的彈藥，其實沒有全部都運回台灣，有些武器都還放在美國，邱國正所指的應該是這個部分，希望美方可以把台灣採購的武器直接運到台灣。

民進黨立委劉世芳也質疑，美軍為何要把儲備彈藥放在台灣？她不知道邱國正所指彈藥為何，但台灣的軍備局轄下有很多兵工廠，並非沒有生產輕型武器的能力。

蘇紫雲指出，依照美國國務院 的公開資料顯示，目前美方提供全球25個國家軍事援助，其中包括軍事強國以色列 ，美國的著眼點在於保持區域安全的平衡，而台灣的經濟實力較以色列強大，但考量中共軍事威脅增加，因此平衡台海安全局勢應為美方軍援台灣的主要考量。

蘇紫雲說，2023年美國國防授權法實質授權國務院向台灣提供軍事援助、授權美國總統必要時增援台灣，賦予台灣「特定主要非北約盟國」的地位，同時要求加速落實對台軍售，等同是對台灣安全的「大全配」。

蘇紫雲認為，存放的地點涉及技術細節，後續可能還要再討論，但依照以前美軍駐台的經驗，各個主要的基地都會有所謂的強化彈藥庫，「所以順著這個邏輯去思考的話，我想就是會利用既有的彈藥庫，或者是新增建的彈藥庫來儲存」。