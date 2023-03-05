加州灣區追思228 千禧世代：台灣民主強大也脆弱

加州灣區於228前後舉辦追思活動，駐舊金山辦事處副處長朱永昌（左四）與金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左五）3月4日與僑胞共同欣賞馬來西亞導演廖克發的紀錄片「野番茄」。（中央社）

加州灣區 台美人社團連續兩個周末舉辦228追思紀念活動，美國出生長大、27歲的社團副會長陳文羿扮演早期移民 和年輕人的橋梁，她認為透過認識歷史可以瞭解台灣民主的珍貴。

舊金山灣區約有20萬台灣人，僑界今年於228前後連兩個周末放映馬來西亞導演廖克發的紀錄片「野番茄」，透過台灣新移民的影像敘事，紀念這段曾為禁忌的歷史傷痕。

活動現場以第一代移民居多；濃眉大眼、一頭烏黑長髮的陳文羿是千禧世代的唯一面孔，去年9月她接任北加州台灣同鄉聯合會副會長，成為台美人社團中最年輕的代表，也扮演世代溝通和歷史傳承的角色。

陳文羿表示許多和她同齡、在美國出生長大年輕人們的父母親不願談論類似228事件的敏感話題，她因為小時候在合唱團演唱陳明章創作的「伊是咱的寶貝」這首歌時看見觀眾席上有人落淚，才開始與長輩對話、認識歷史。

「為什麼阿公阿嬤講日文？在卡拉OK唱日文歌？」對陳文羿來說，需要透過持續的對話才能獲得解答。她說和朋友分享台灣歷史時經常都是從自己的故事開始，「我誕生在1996年，那一年，台灣舉行第一次總統直選」。

她會告訴同齡層「我們都是出生在台灣民主起飛的年代」，藉此幫助他們認識台灣歷史，同時理解民主的力量很強大但同時也可能很脆弱。

「野番茄」的導演廖克發曾表示，在蒐集資料及田野調查之前對228一無所知，意味著拍攝可以不帶包袱去詮釋。76年過去，來自不同經驗背景、由於緣分相聚在灣區的台灣人，透過電影交流來解讀歷史文本。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑認為，「唯有誠實面對歷史」才能避免不幸再次發生，在台灣人世代打拚之下，現今台灣民主指數全球排名第八、亞洲排名第一，希望未來能繼續將民主經驗分享到全世界。1985年移居灣區的北加州台灣會館理事長葉俊雄則期待轉型正義的推動讓台灣人揮別過去的不幸。

駐舊金山辦事處長賴銘琪和副處長朱永昌分別於2月25日和3月4日參與活動，與灣區台美人共同追思，並摘要傳遞總統蔡英文在紀念儀式上所說「要讓台灣人尊嚴地追求自由與繁榮、尊嚴地跟世界來往、尊嚴地做自己」。