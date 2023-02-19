蘇貞昌表態支持賴清德 首次高呼：讓賴清德當下任總統

台前行政院長蘇貞昌(前右)表態支持副總統賴清德(前中)選總統，而賴也在活動上展現高人氣，民眾高喊賴清德加油，希望他成為下一任總統。圖／吳秉叡提供

台副總統賴清德 、前行政院長蘇貞昌今日共同出席民進黨 立委吳秉叡的「秉友會」活動。蘇貞昌表示，明年總統一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能捍衛台灣的民主。賴清德致詞時也感謝蘇貞昌的支持，並大讚蘇貞昌在任行政院長時表現優異。

民進黨立委吳秉叡的後援會「秉友會」今日晚間在新北市五股工商展覽館舉辦聚會，與會人士包括賴清德、蘇貞昌、立委張宏陸、蘇巧慧等人，現場共有3千多人出席，氣氛熱絡。

蘇貞昌說，台灣面臨中國威脅，全世界都非常關心，明年的總統大選一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能讓台灣擋住中國的侵略，捍衛台灣的民主，拜託大家為賴清德加油、也為台灣加油。

蘇貞昌表示，希望大家繼續支持優秀的人才，支持吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾，讓民進黨國會過半，才可以推動種種惠民的措施。

賴清德說，感謝蘇貞昌的支持，蘇是民選總統以來任期最長的院長，做事有能力、有魄力、有執行力，雖然於任期內遇到前所未遇的COVID-19疫情 和非洲豬瘟，但是仍把台灣的防疫成績做到享譽國際，甚至有近十幾年來最好的經濟成績。

賴清德也表示，台灣的民主經過多年的努力，成績斐然，現在仍持續遇到中國的侵擾，希望大家能繼續加油，共同支持台灣民主。

活動最後在一片熱鬧中結束，賴清德離場時，許多民眾還站起來夾道歡送，還有不少民眾想趁機合影，並大喊賴清德加油。