我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

蘇貞昌表態支持賴清德 首次高呼：讓賴清德當下任總統

記者張睿廷／新北即時報導
台前行政院長蘇貞昌(前右)表態支持副總統賴清德(前中)選總統，而賴也在活動上展現高人氣，民眾高喊賴清德加油，希望他成為下一任總統。圖／吳秉叡提供
台前行政院長蘇貞昌(前右)表態支持副總統賴清德(前中)選總統，而賴也在活動上展現高人氣，民眾高喊賴清德加油，希望他成為下一任總統。圖／吳秉叡提供

台副總統賴清德、前行政院長蘇貞昌今日共同出席民進黨立委吳秉叡的「秉友會」活動。蘇貞昌表示，明年總統一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能捍衛台灣的民主。賴清德致詞時也感謝蘇貞昌的支持，並大讚蘇貞昌在任行政院長時表現優異。

民進黨立委吳秉叡的後援會「秉友會」今日晚間在新北市五股工商展覽館舉辦聚會，與會人士包括賴清德、蘇貞昌、立委張宏陸、蘇巧慧等人，現場共有3千多人出席，氣氛熱絡。

蘇貞昌說，台灣面臨中國威脅，全世界都非常關心，明年的總統大選一定要選對人，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能讓台灣擋住中國的侵略，捍衛台灣的民主，拜託大家為賴清德加油、也為台灣加油。

蘇貞昌表示，希望大家繼續支持優秀的人才，支持吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾，讓民進黨國會過半，才可以推動種種惠民的措施。

賴清德說，感謝蘇貞昌的支持，蘇是民選總統以來任期最長的院長，做事有能力、有魄力、有執行力，雖然於任期內遇到前所未遇的COVID-19疫情和非洲豬瘟，但是仍把台灣的防疫成績做到享譽國際，甚至有近十幾年來最好的經濟成績。

賴清德也表示，台灣的民主經過多年的努力，成績斐然，現在仍持續遇到中國的侵擾，希望大家能繼續加油，共同支持台灣民主。

活動最後在一片熱鬧中結束，賴清德離場時，許多民眾還站起來夾道歡送，還有不少民眾想趁機合影，並大喊賴清德加油。

賴清德 民進黨 疫情

上一則

星雲大師獲頒一等教育專業獎章 未領過畢業證書但發出無數文憑

延伸閱讀

自曝未被約談 陳宗彥案遭疑吃案 南檢重新分案查貪汙

自曝未被約談 陳宗彥案遭疑吃案 南檢重新分案查貪汙
徐巧芯爆綠內鬥：你動我的黃承國，我就動你的陳宗彥

徐巧芯爆綠內鬥：你動我的黃承國，我就動你的陳宗彥
2024大選 親綠民調：賴清德34%領先侯友宜31%

2024大選 親綠民調：賴清德34%領先侯友宜31%
黑白集／小芸有空嗎？賴、陳和法務部長怎麼回答

黑白集／小芸有空嗎？賴、陳和法務部長怎麼回答

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」
芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號